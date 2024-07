K&H: jelentősebb átrendeződést hozott a július a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Július az előző hónapokban megszokottnál volatilisebb, mozgalmasabb időszakot hozott, főként a részvénypiacokon láttunk jelentősebb átrendeződést. A piaci emelkedést vezető nagy technológiai cégekből elindult némi rotáció az eddig lemaradó, hagyományos szektorok és a kisebb kapitalizációjú papírok felé. A befektetők a korábbiakban megszokottnál kritikusabban szemlélték az MI sztorival kapcsolatos híreket és egyre inkább előtérbe kerültek az óriási befektetések megtérülésének kényelmetlenebb kérdései is. Összességében az erős pozicionáltság, a második negyedéves jelentési szezonnal kapcsolatos magas elvárások, a szezonalitás és az amerikai elnökválasztás közeledtével fokozódó bizonytalanság mind sérülékenyebbé tették a részvénypiaci emelkedést. A kötvénypiacokon nyugodtabb időszakon vagyunk túl, az Egyesült Államokból továbbra is kedvező inflációs adatok érkeztek, amelyek egyre közelebb hozták a Fed kamatvágási ciklusának kezdetét és segítettek csökkenteni a kötvényhozamokat, így emelve a kötvénybefektetések értékét.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén némileg a hosszú távú súly alatt tartjuk a jelenlegi kitettséget. Amíg az amerikai és a globális gazdaság jól teljesít, a részvénypiacok is erősek maradhatnak, azonban a jelenlegi értékeltségi szintek már inkább drágának mondhatóak és nagyon sok pozitív várakozás árazódott be az árfolyamokba, így egyre nő a negatív meglepetések esélye is. A részvényeken belül felülsúlyozzuk Európát és Japánt, míg az észak-amerikai és a kínai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó és gyógyszeripari vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó és a pénzügyi vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági folyamatok kevésbé kedveznek a szállítmányozási, az autóipari vagy az ipari szektor papírjainak, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

A kötvényekkel kapcsolatban összességében pozitívak vagyunk, mivel a várható kamatcsökkentések és a mérséklődő infláció kedvező lehet az eszközosztály számára. A pénzpiaci eszközöket továbbra is felülsúlyozzuk, azonban az itthon tovább folytatódó jegybanki kamatcsökkentési ciklus nyomán fokozatosan csökkentjük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban és ebből a hosszabb kötvények és a részvények irányába súlyozunk át."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ