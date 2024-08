Dívák, Kádár-kockák, magyar fotóművészek Amerikában: 6+3 hazai kiállítás, amely hűs kikapcsolódást nyújt augusztusban

Kertész, Moholy-Nagy, Capa... / Magyar fotóművészek Amerikában (1914–1989), Szépművészeti Múzeum, 2024. április 6. – augusztus 25.

A Szépművészeti Múzeum augusztus 25-ig látogatható Kertész, Moholy-Nagy, Capa…Magyar fotóművészek Amerikában (1914–1989) című kiállításának fókuszában olyan meghatározó, magyar származású alkotók állnak, akiknek munkássága jelentősen hozzájárult a fotográfia műfajának globális fejlődéséhez.

A Virginia Museum of Fine Arts-szal együttműködésben megvalósuló, nagyszabású, több mint 30 fotóművész alkotásait (170 kép) felsorakoztató tárlat a rendkívül gazdag amerikai-magyar fotográfiai örökség bemutatását tűzte ki célul, egymás mellé téve világhírű és itthon kevésbé ismert alkotók munkáit. A tárlaton többek között Kertész André, Moholy-Nagy László, Robert Capa, Martin Munkácsi, Brassai és Kepes György munkái is megjelennek.

Kertész Andor / André Kertész (1894–1985) Martinique című alkotása a kiállításon (1970/1972) Forrás: Szépművészeti Múzeum

A bábu megszólal. Anna Margit (1913–1991) életmű-kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria, 2024. április 10. – szeptember 1.

A Magyar Nemzeti Galéria a 20. századi magyar festészet egyik kiemelkedő alakjának, Anna Margitnak az életművét mutatja be. A nagyszabású, kétszázhúsz műalkotást – festményeket és grafikákat – felvonultató tárlat minden korábbinál teljesebb képet ad a 20. század legnehezebb periódusait megélő alkotóról.

Anna Margit az 1945–1948 között működő Európai Iskola nevű művészcsoport egyik alapító tagja és kiemelkedő képviselője. Mestere, Vaszary János ezt mondta róla: „Kegyednek festék folyik az ereiben.” Alkotásai nehezen sorolhatók bármely képzőművészeti irányzathoz; életművének jelentős része leginkább a szürrealizmus, illetve az expresszív látásmód mentén jellemezhető. Olyan egyedi formanyelvet hozott létre, mely a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb alakjává tette.

Anna Margit: Ars poetica, 1970 Forrás: Ferenczy Múzeumi Centrum

Sean Scully. Kibefordítva, Magyar Nemzeti Galéria, 2024. május 17. – szeptember 1.

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria 2020-ban Átutazó címmel rendezte meg Sean Scully nagy sikerű retrospektív kiállítását. A tárlat után Scully több jelentős művet adományozott a Szépművészeti Múzeumnak: a Kibefordítva című monumentális – kifejezetten a budapesti tárlatra átdolgozott – festményt, Az 50 című, iPhone-rajzok alapján készült színes nyomatokat, a Tájvonalak és köpenyek című tízdarabos akvatinta-sorozatot, illetve legújabb ceruzarajzai közül hármat.

A Magyar Nemzeti Galériában látható kiállítás most ezeket az adományokat mutatja be. A művek együttese nemcsak az életmű lényeges motívumait tárja elénk, hanem Scully művészetének egyik fontos, ám eddig kevésbé hangsúlyozott sajátosságát is nyomatékosítja: az œuvre mediális sokrétűségét, a különböző műformák közötti átjárások jelentőségét, az egységben rejlő sokféleséget és a sokféleség egységét.

Sean Scully: Barna, 2018 Forrás: Szépművészeti Múzeum

Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban, Ludwig Múzeum, 2024. május 18. – augusztus 18.

A kiállítás alapgondolata egy mindannyiunk számára ismerős, csaknem hétköznapi építészeti jelenség, a jellegzetes kockaház, az úgynevezett Kádár-kocka mint a modernizáció architekturális kifejeződésének megjelenítése. A kiállítás változatos művészeti médiumok és immerzív installációk segítségével mutatja be a háztípus eredetét, átalakulását, valamint hatását a magyarországi vizuális kultúra történetében.

A kiállításon elsősorban kortárs képzőművészek kockaház-tematikájú művei kerülnek bemutatásra. A munkák jelentős része eredetileg más kontextusban született, különböző fókuszú alkotás, a kiállítás összefüggésében mégis számos fontos, bár eltérő részletet tárnak fel. Jelentéktelennek tűnő tényezőket, sajátos időkapszulákat, amelyek a művek eredeti kontextusában a tekintet – és a tudat – perifériájára estek, így javarészt rejtve maradtak.

A Kis magyar kockológia c. kiállítás a Ludwig Múzeumban Forrás: VÉGEL Dániel © Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum

Dívák & Ikonok, Magyar Zene Háza, 2024. május 18. – szeptember 15.

A kiállítás eredeti kosztümökön, fellépőruhákon, személyes tárgyakon és ereklyéken, kézzel írt dalszövegeken, fotós, videós anyagokon, és ritkaság számba menő képzőművészeti alkotásokon, grafikákon, festményeken, plakátokon keresztül meséli el a dívák történetét a korai operaénekesektől, színházi, némafilmes aktoroktól kezdve a XX. század és napjaink globális énekes sztárjaival bezárólag.

A Dívák & Ikonok stílushűen kétfelvonásos: az első rész történelmi kontextusba helyezi a díva megteremtését, míg a második a modern dívát ünnepli. A nagyszabású kiállítást a világ legnagyobb iparművészeti- és design múzeuma, a londoni Victoria and Albert Múzeum rendezte. A kiállítás szeptember 15-ig látogatható a Magyar Zene Házában, a zárás után a világ több fontos múzeumába utazik tovább.

A Dívák & Ikonok c. kiállítás a Magyar Zene Házában Forrás: Magyar Zene Háza

Refik Anadol: Rumi Dreams, MODEM Debrecen, 2024. augusztus 3 – szeptember 29.

Miről álmodik az AI? Van-e az adatnak esztétikája? Vizualizálható-e a kollektív kulturális emlékezet? Milyen új jelentést ad a 13. század misztikus irodalmának a digitalizáció?

Refik Anadol a kortárs művészet, a mesterséges intelligencia (MI) által generált immerzív installációk sztáralkotója, először állít ki önállóan hazánkban. 2023-ban a Las Vegas-i Sphere-t a világ legnagyobb MI által generált műalkotásává változtatta, ezzel párhuzamosan a művész kavargó, hipnotizáló fényshowját a New York-i MOMA közönsége egy évig csodálhatta, majd év végén Anadol a Grammy Gálát tette felejthetetlenné látványos színpadvilágával.

Idén augusztusban pedig a debreceni MODEM-ben tekinthető meg az elismert török multimédiaművész Rumi Dreams című videómunkája. A kiállítás a 13. században, Anatóliában élt Mevlana Jallaludin Rumi, költő, filozófus, tudós és szúfi misztikus emlékére készült, témáját és megvalósítását tekintve is egyedülálló hazánkban és Európában egyaránt.

Refik Anadol: Rumi Dreams c. kiállítása a MODEM-ben Forrás: MODEM

+ 3 kiállítás, ha Balatonfüreden jársz:

MÁCSAI24 – festmény, fotó, film, Vaszary Galéria, 2024. július 20. – 2025. január 5.

Mácsai István alkotásokban és műfajokban gazdag, időben is nagy kiterjedésű, 2005-ben lezárult életművét több szemszögből, kritikai megközelítésben mutatja be a Vaszary Galéria új kiállítása, alkalmat adva a közelmúltunkról való fakuló tudásunk árnyalására, valamint a művészet iránt érdeklődők és a szakmai platformok párbeszédére.

A mintegy hatvan – múzeumoktól, hazai és külföldi magánygyűjtőktől kölcsönzött – festményen túl, bemutatásra kerülnek a művész filmes, fotós és napló hagyatékából feltárt anyagok is.

IN MEMORIAM VERA MOLNAR: Dürer, Cezanne, Klee és a számítógép, MOMŰ Balatonfüred, 2024. május 11. – október 31.

A kiállításon a Szöllősi-Nagy – Nemes Gyűjtemény, a Szépművészeti Múzeum és a Kiscelli Múzeum anyagából származó Vera Molnar alkotásokon keresztül a művész kedvenc művészettörténeti „háziszentjei” idéződnek meg, emléket állítva a tavaly decemberben, Párizsban elhunyt Vera Molnar munkásságának. Dürer, Cezanne és Klee művészetét a képalkotó munka kombinatorikus természete, a választott művészi elvek melletti makacs kitartás, továbbá a képi gondolkodás játékossága rokonította az övével.

PINCZEHELYI Sándor: újrégi festmények, zománcok, Zsdrál Art Kortárs Művészeti Galéria, 2024. július 20. – augusztus 20.

Pinczehelyi Sándor legújabb alkotásainak kiindulópontjai a pandémia zártsága alatt kezdődtek, amikor visszatért saját motívumaihoz, vagy elkezdte felhasználni mások ábráit.

A kiállításon ezeknek a gondolatoknak a jegyében öt vonulatot láthatunk, amelyek egymás között szabadon ”átjárnak”. A tárlaton megtekinthetőek többek között azok a munkák is, amelyek a, hetvenes években elveszett, temperával készült zománcterveinek rejtélyes újbóli felbukkanása után, ebben az évben kerültek kivitelezésre, visszanyúlva ahhoz az elképzeléshez, ami a Pécsi Műhely geometrikus zománc műveit jellemezte, megőrizte annak erejét, frissességét.

Forrás: Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Ludwig Múzeum, Magyar Zene Háza, MODEM, Vaszary Galéria, MOMŰ – Balatonfüredi Modern Műtár, Zsdrál Art Kortárs Művészeti Galéria

Címlapkép: A Sean Scully. Kibefordítva c. kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Forrás: Magyar Nemzeti Galéria. Fotó: Szántó András

