Több tízezer felhasználó nem tudott belépni a brókeréhez, miközben földhöz vágták a tőzsdéket

Hétfőn az Egyesült Államokban több népszerű online tőzsdei kereskedési platform, köztük a Fidelity Investments és a Charles Schwab is technikai problémákkal szembesült, amelyek megakadályozták az ügyfeleket abban, hogy bejelentkezzenek a fiókjaikba, miközben a tőzsdék éppen beszakadtak - írta meg a New York Times

A Downdetector nevű weboldal, amely az internetes szolgáltatások üzemzavarait követi nyomon, arról számolt be, hogy több mint 15 000 Charles Schwab-ügyfél, valamint 3700 Fidelity- és 2800 Vanguard-felhasználó jelentett hozzáférési problémákat helyi idő szerint hétfő délelőtt. A népszerű kereskedési platformok közül az E-Trade és a Robinhood felhasználói is hasonló gondokról számoltak be.

A Charles Schwab hivatalos közleményében megerősítette, hogy egy nem részletezett technikai probléma miatt egyes ügyfelei nehezen tudtak bejelentkezni platformjaira. A panaszok néhány órával később jelentősen csökkentek, mivel a brókercégek megkezdték a hibák kijavítását. Helyi idő szerint délre kevesebb mint 500 panasz érkezett a Schwab felhasználóitól - jelentette a Downdetector saját adatai és a közösségi médiában megjelent felhasználói visszajelzések alapján. A Fidelity délelőtt 11 óra körül közzétette az X-en, hogy sikerült megoldania a problémát.

Az ügyfelek frusztrációja érthető, hiszen sokan nem tudták időben átmozgatni eszközeiket a piacok nyitásakor. Hétfőn az S&P 500 index több mint 4 százalékot zuhant a nyitáskor, míg a Nasdaq Composite index közel 6 százalékot szakadt. Azóta mindkét indexet visszahúzták, bár így is jelentős mínuszban vannak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

