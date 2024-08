19 éve nem látott ilyet Magyarország: dől a pénz azokhoz, akik félre tudnak tenni

Ahelyett, hogy fogyasztana, megtakarít a magyar: miközben a kiskereskedelmi forgalommal komoly gondok vannak , a megtakarításoknál 2005 óta nem láttunk akkora emelkedést, mint az elmúlt egy évben. Ráadásul most már reálértéken is jelentősen gyarapodtak a háztartások, másfél évnyi visszaesést magunk mögött hagyva ezzel. A relatíve magas megtakarítási ráta és a hozamkörnyezet egyaránt kedvez a piacnak, és hosszú idő után először újra akadt olyan megtakarítási forma a második negyedévben, amely tranzakciós alapon az állampapírokat és a befektetési alapokat egyaránt megverte. Fontos téma lesz mindez a Portfolio szeptember 17-ei Future of Finance 2024 konferenciáján , érdemes mielőbb regisztrálni a szakmai rendezvényre!