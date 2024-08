Most dől el, hogy nagyot fog-e robbanni ez a befektetés!

Tegnap megjött a zöld jelzés az amerikai jegybanktól arra vonatkozóan, hogy érkezik a monetáris fordulat. Reagált is a piac, egekbe szöktek a vezető részvényindexek, kilőtt az arany, és ami ennél is izgalmasabb: nagyot ralizott a bitcoin, és ezzel kulcsfontosságú szintre ért el az árfolyam. Jöhet innen a kitörés, akár új történelmi csúcsra is kapaszkodhat az árfolyam? Vagy ha lefordulásra számíthatunk, akkor hol vannak a fontos kapaszkodók?