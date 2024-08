Szépen meneteltek az amerikai részvények a Fed-elnök beszéde után

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, a Gloster 51 százalékról 70 százalékra növelte részesedését a Gloster-Minero IT Hungary Kft-ben, valamint a Gloster GmbH-ban. A bejelentésre reagált az Erste elemzője is, aki szerint a tranzakció értékteremtőnek tűnik a részvényesek számára.