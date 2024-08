Google, Microsoft, Apple? Ugyan, dehogy - Ezek a gyorséttermek köröket vertek az óriásokra

A nagy technológiai vállalatokra a bizniszük felskálázásának bajnokaiként tekintünk, érdekes azonban melléjük tenni egyes gyorsétteremláncok teljesítményét is. Némelyikük üzletmenetben és tőzsdei teljesítményben is felveszi a versenyt a világ csúcsán lévő technológiai behemótokkal.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Google-verő pizzalánc? Simán!

Húsz évvel ezelőtt szinte egyszerre vitték tőzsdére a Google és a Domino’s Pizza részvényeit. A pizzalánc első tőzsdei kereskedési napjára 2004. július 13-án került sor, míg az akkor még csak internetes kereső vállalat részvényei augusztus 19-én debütáltak.

Klasszikus tőzsdei találós kérdés volt, hogy

a kettő közül melyikkel jártak jobban a részvényesek, a meglepő válasz ugyanis az volt, hogy a pizzalánccal.

Egészen az idei évig, mostanra ugyanis átvette a vezetést az árfolyamát 78-szorozó Alphabet, de a Domino’s Pizza 66-szorozó teljesítménye így is elképesztő.

Lássuk is párhuzamosan egymás mellett a Domino’s Pizza és az azóta már Alphabet nevet viselő Google-anyavállalat részvényeinek teljes élettörténetét negyedéves gyertyákkal és logaritmusos skálázással kiszűrve az osztalékfizetések hatásait is:

Amióta augusztus 13-án a Starbucks egy merész lépéssel elhozta a Chipotle Mexican Grill addig sikert sikerre halmozó vezetőjét, Brian Niccolt, többször elgondolkoztam azon, hogy mennyire nem csak a technológia területén tudott extrém mértékben működni egy adott biznisz felskálázása.

Gigantikus növekedés- Nem csak a technológiai szektorban!

Eszembe jutott például az a történet, amikor 1987-ben Howard Schultz, az akkor még csak hat kávézóból álló és Seattle városára korlátozódó láncot 100 egységesre szerette volna bővíteni külső forrásbevonással. Ekkor 242 befektetői elutasítást kellett elviselnie, mire megtalálta a finanszírozó partnert.

Öt év alatt ezzel 1,3 millió dollárról 73,5 millió dollárra növelte az árbevételét az akkorra már 165 egységből álló Starbucks,

amikor 1992-ben a tőzsdére ment.

És ez még csak a laza bemelegítés volt a későbbi növekedéshez képest. Most, amikor a vezetőváltás kapcsán a teljes pénzügyi média a Starbucks aktuális problémáiról értekezik, érdemes egy pillanatra megállnunk és visszatekintenünk arra, hogy mekkorára is nőtt ez a kávézólánc. Az utolsó 12 hónap árbevétele 36,5 milliárd dollár volt, ami a 32 évvel ezelőtti tőzsdei bevezetési év értékének a 496-szorosa. A jelenlegi közel 39 ezer kávézó pedig 234-szer annyi, mint amennyi 1992-ben volt. Gigantikus léptékben működött a felskálázás, aminek a jutalma a 32 éves tőzsdei hegymenetben is megnyilvánult. A következő ábrán a Starbucks élettörténete látható az 1992. június 26-i tőzsdei bevezetés és 2024. augusztus 23. között negyedéves gyertyákkal és logaritmusos skálázással kiszűrve az osztalékfizetések hatásait is:

Az árfolyam úgy emelkedett napjainkra a részvényfelaprózásokkal kiigazított 27 centes 1992-es kibocsátási ár 348-szorosára, hogy közben a 2008-2009-es válságnál 82 százalékos bezuhanás volt, illetve az elmúlt öt évben a nagyképet tekintve oldalazó mozgást végez a papír.

Itt pedig álljunk meg egy pillanatra, és hasonlítsuk össze a Starbucks részvények teljesítményét a Microsoft papírjaival. A következő ábrán a Microsoft részvényei láthatóak 1992. június 26. és 2024. augusztus 23. között az előző ábrához hasonlóan negyedéves gyertyákkal és logaritmusos skálázással, illetve az osztalékfizetések hatásait kiszűrve:

Két gigantikus szárnyalást (kilencvenes évek és a 2012 óta eltelt időszak) hozott az elmúlt 32 év a szoftveróriás esetében, illetve egy évtizedes oldalazást ezen két éra között. A részvényfelaprózásokkal kiigazított 1,30 dolláros 1992. június 26-i árhoz képest napjainkra 321-szeresére nőtt a Microsoft részvényárfolyama, ami elmarad a Starbucks 348-as szorzójától. A szoftvervállalat utolsó 12 hónapjának az árbevétele 245 milliárd dollár volt, ami „csak” a 89-szerese az 1992-es 2,8 milliárd dolláros értéknek. A nettó profit pedig 88 milliárd dollár volt az utolsó négy negyedévben, ami 124-szerese az 1992-es 708 millió dolláros értéknek. Hihetetlennek tűnik, de

a biznisz felskálázásának szinte minden elemében megverte a Starbucks az elmúlt 32 évben a Microsoftot.

Chipotle vs Apple

Ezeket a számokat látva muszáj a mostani Starbucks menedzserváltás elszenvedőjének, a Chipotle Mexican Grill gyorsétteremláncnak is keresnünk egy feketeöves technológiai „ellenfelet” a teljes 2006 és 2024 közötti tőzsdei élettörténetéhez, amely nem lehet más, mint a 2007-ben az iPhone-t piacra dobó Apple, ami ezzel a termékével a gazdaságtörténelem egyik legnagyobb felskálázását hajtotta végre.

A Chipotle Mexican Grill részvényeinek elsődleges nyilvános kibocsátására 2006. január 26-án került sor. Ez lesz az induló dátumunk a következő két ábrára, míg a záró dátum 2024. augusztus 23. lesz. Havi gyertyás grafikonok jönnek logaritmusos skálázással, ahol kiszűrtük az osztalékfizetések hatásait is. Először a Chipotle Mexican Grillé:

Majd az Apple-é:

A nemrég végrehajtott eddigi egyetlen részvényfelaprózás hatásával kiigazítva a Chipotle Mexican Grill 2006 eleji kibocsátási ára 44 cent volt, amiről már rögtön duplázott is az ár az első kereskedési napon. Az utolsó árunk 53,71 dollár, ami 122-szeres árfolyamnövekedést jelent 18 és fél év alatt. Az Apple árfolyama a Chipotle 2006. január 26-i IPO-napján az azóta bekövetkezett részvényfelaprózásokkal kiigazítva 2,18 dollár volt, míg az aktuális záróár 226,84 dollár. Impresszív, 104-szeres árfolyamnövekedés,

de elmarad a Chipotle még fantasztikusabb teljesítménye mögött.

Bár a tőzsdén a Chipotle Mexican Grill megelőzte az Apple-t az elmúlt 18 és fél évben, ez nem igaz nyersen az árbevétel és a nettó profit számokra. A 2006-os teljes évhez képest a mexikói gyorsétteremlánc 13-szorozott az árbevétel soron az elmúlt 12 hónap számai alapján, míg az Apple esetében 19-szeres az aktuális érték a 2006-oshoz képest. A nettó profit pedig 34-szeresére nőtt a Chipotle Mexican Grill esetében, míg 51-szeresre az iPhone gyártójánál 2006 és a 2023-as és 2024-es negyedéveket magába foglaló utolsó 12 hónap között. A felskálázásban viszont teljesen összehasonlítható a két cég.

Láthatjuk tehát, hogy

a világ legnagyobb vállalatainak hatalmas értékesítési és tőzsdei árfolyamnövekedésével egyes gyorsétteremláncok szépen tartani tudták a lépést.

A top4 közül kimaradt az Nvidia, mert az akkorát nőtt, hogy annak nincs párja a vendéglátás világában. Mondjuk cserébe a chipóriást egy Denny’s nevű gyorsétteremben alapították, ami az adott asztalnál egy emléktáblával tiszteleg ezelőtt az esemény előtt.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ