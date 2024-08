Behúzzák a féket a magyar profik, de meddig bírják még cérnával a lakossági befektetők?

Behúzták a féket augusztusban a befektetési alapokat kezelő hazai portfóliómenedzserek; a részvénypiacokkal egyértelműen óvatosabbak, inkább pénzpiaci eszközökben várják, mit hoznak a következő hetek: további részvénypiaci menetelést vagy gazdasági visszaesést? A friss portfólióajánlókban néhányan jelentősebb nagytakarítást végeztek.

A "Portfólióajánló-sorozatunk" keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az augusztusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Sorsdöntőek lesznek a következő hetek

Pozitív részvénypiaci hangulat maradt a gyorsjelentési időszak végére, viszont augusztusban megmutatkozott az emelkedő trend sérülékenysége; a befektetők figyelmének középpontjába újra a jegybanki kommunikáció, és a kamatpálya került. A befektetők körében megerősödött az amerikai gazdaság „puha landolásával” kapcsolatos meggyőződés, így az előző havi korrekciót gyorsan ledolgozták a részvényindexek. Az európai részvénypiacokat is elérte a korrekció, különösen a ciklikus és banki részvényeknél, ahol jelentős eladási nyomás alakult ki – olvasható a hazai portfóliómenedzserek e havi ajánlóiban.

Az összességében mégis jó teljesítmény mögött elsősorban az amerikai gazdaságból érkező kedvező adatok álltak: a második negyedévben gyorsulni tudott a növekedés, a gazdasági szereplők hangulatát jól tükröző beszerzési-menedzser indexek jelentősen emelkedtek, míg az inflációs nyomás tovább enyhült. Mindez arra sarkallja a Fedet, hogy már szeptemberben elindítsa kamatcsökkentési ciklusát.

A hazai szakértők kiemelik, hogy a kamatcsökkentések megindulása egyértelműen kedvezne a tőzsdéknek, főként a kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok papírjainak, melyek az elmúlt években történelmi lemaradást hoztak össze. Ehhez azonban az is kell, hogy a támogató makrogazdasági környezet fennmaradjon, a meglehetősen optimista profitnövekedési várakozások teljesülni tudjanak, amiben azért látnak kockázatokat a szakértők.

A következő hetek, hónapok gazdasági adatai remélhetőleg iránymutatást nyújtanak majd azzal kapcsolatban, hogy várható-e recesszió, és választ adnak arra az égető kérdésre, hogy vajon mennyire jogosak a gazdasági visszaeséstől tartó félelmek, miképpen az is kiderül, hogy meddig bírják cérnával a legutóbbi piaci esésben vételi oldalon álló lakossági befektetők – olvasható az egyik ajánlóban.

Minden esetre a mérséklődő inflációs várakozások és a várhatóan lazább monetáris politika a kötvényhozamok csökkenésében is tükröződött, emelve a kötvénybefektetések értékét. Az európai kamatpiacokon szintén csökkentek a hozamok, a befektetők a recessziós félelmek miatt biztonságosabb eszközök felé fordultak. A német ipari aktivitás zuhanása és a második negyedéves GDP zsugorodás azonban aggodalmakat keltett a növekedési kilátásokban, ami miatt az EKB egyre óvatosabban közelíti meg a kamatvágás kérdését, ezzel tovább fokozva a piaci bizonytalanságot. Az eurózónában továbbra is 25 bázispontos kamatvágást áraz a piac szeptemberre – írják a portfóliómenedzserek.

Itthon a BUX index hasonlóan viselkedett a fejlett piaci részvényindexekhez, a hónap eleji visszaesést alapvetően a recessziós félelmekkel lehet magyarázni. Ezzel párhuzamosan a kötvénypiacokon csökkentek a hozamok, ami a biztonságosabbnak számító kötvényekbe való menekülésre és a kamatvágási várakozásokra vezethető vissza. Az MNB kamatpolitikája fordulóponthoz ért, egy másfél éve tartó kamatcsökkentési ciklus végéhez érhettünk, ugyanis a jegybank 6,75%-on hagyta az alapkamatot augusztusi kamatdöntő ülésén. Fontos szempont a forint árfolyama is, amely jelentős volatilitást mutatott az elmúlt időszakban, így burkoltan ennek mérséklése is szerepet játszhatott a döntésben.

Biztonságosabb vizekre eveznek a hazai profik

A júliusi és augusztus eleji részvénypiaci visszaesés úgy tűnik, nyomot hagy a hazai profik portfólióallokációján is: augusztusban a modellportfólióban jelentősen csökkentették a részvénybefektetések súlyát, legfőképpen a fejlődő piaci részvényekét, és inkább pénzpiaci eszközökben ülik ki az újabb vételi lehetőségek megjelenését.

Ezzel párhuzamosan a kötvények súlya nagyjából stagnált, az alternatív befektetéseké viszont látványosabbat nőtt, ezen belül is az abszolút hozamú stratégiáké.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik, hogy bár az első három fő kategória sorrendje nem változott, a súlyok már igen: a nemzetközi kötvények súlya nőtt, míg hazai kötvények és fejlett piaci részvények súlya visszaesett. Ezzel párhuzamosan az abszolút hozamú és pénzpiaci stratégiák szerepe is felértékelődött.

Augusztusban tehát már jóval visszafogottabb kockázatvállalási hajlandóságot mutat a pénzpiaci eszközök súlyának növekedése, amely így a május környéki szintre jött vissza.

Ez összefügg azzal, hogy mindeközben a részvények súlya 30%-ra csökkent, az alternatív befektetéseké enyhén nőtt, a kötvényeké pedig változatlan maradt.

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

