Nagyot esett Amerika

Portfolio 2024. szeptember 03. 22:02

Rossz hangulatú kereskedést látunk az amerikai tőzsdéken is, ami elsősorban annak tudható be, hogy a Bank of Japan kormányzója benyújtott egy dokumentumot, amely szerint a központi bank folytatja a kamatemelést. Ennek hatására erősödni kezdett a jen, a részvénypiacokon pedig hangulatromlás látszik.



Eközben azért a hazai tőzsdén is vannak izgalmak: reggel nagyot ugrott az MBH Jelzálogbank árfolyama, később azonban jött a látványos visszaesés az elmúlt napok sztárpapírjánál.