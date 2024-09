Egészen elképesztő, amit a magyar alapkezelők műveltek a pénzünkkel

Tavaly a részvénypiacok és a kötvénypiacok csillagjainak tökéletes együtt állása is segített abban, hogy az MNB Aranykönyvének friss számai szerint az alapkezelői profitok sosem látott méreteket öltöttek. Az OTP Alapkezelő profitja egyenesen kilőtt, miközben jelentősen tudta növelni kezelt vagyonát is. Mindeközben átrajzolódott a legnyereségesebb és a legnagyobb vagyonokat kezelő alapkezelők sorrendje is. A hazai vagyonkezelés jövője is terítékre kerül a Portfolio jövő heti Future of Finance konferenciáján.