Jó ötlet most Commerzbank-részvényt venni?

Nemrég már foglalkoztunk vele, hogy az UniCredit megvenné a Commerzbankot, az olasz pénzintézet ráadásul hamarosan már hivatalos vételi ajánlatot is tehet. A németek azonban nem örülnek a potenciális üzletnek, a kialakult bizonytalan helyzet pedig az árfolyamon is meglátszik, hiszen nagy kilengéseket láthattunk az elmúlt napokban. Most éppen fölfelé tört ki a Commerzbank, ezért megnéztük, hogy jó ötlet-e most befektetni.