Ellenséges felvásárlás jöhet, olasz kézbe kerülhet a Commerzbank

Padlón az árfolyam

Kevés olyan grafikon van, ami olyan jól leírja a Commerzbank elmúlt évtizedeinek történetét, mint a részvényárfolyam alakulásáról szóló. Az árfolyam korábban 250 euró felett is állt, és még a 2008-as válságot megelőzően is 200 euró fölött kereskedtek a Commerzbank papírjaival, a globális pénzügyi válság, a rosszul időzített Dresdner Bank felvásárlás, a brutális veszteségeket okozó ingatlan- és hajófinanszírozás, majd az állami tőkeinjekciók és Németország történetének legnagyobb tőkeemelése padlóra küldték az árfolyamot, ami azóta sem tudott onnan érdemben emelkedni. A teljes képhez azonban az is hozzá tartozik, hogy a nyugat-európai bankrészvények árazása is megváltozott, jóval alacsonyabb szorzókon forognak most a bankpapírok, mint 2008 előtt, és a Commerzbank is kisebb lett, mérlegfőösszege most harmadával kisebb, mint 2009-ben, és a nagy kelet-európai terjeszkedési és növekedési kilátások is kiárazódtak a bank részvényeiből, és a Német gazdaság is gyenge, márpedig a Commerzban fő piaca ez, ezek miatt is alacsonyabban áll most az árfolyam.

Összezsugorodott a Commerzbank

Az árfolyammal együtt a bank piaci értéke is a mélybe zuhant, a második legnagyobb, tőzsdén jegyzett német bank piaci értéke alig nagyobb, mint az OTP-é.

Eközben a mérlegfőösszege alapján több mint ötször akkora, mint a magyar bank, 560 milliárd euróval az európai középmezőnybe tartozik, az UniCredittel együtt pedig egy igazi európai nagybank jöhetne létre, közel akkora, mint a legnagyobb német bank, a Deutsche Bank.