7 európai kiállítás ősszel, amiért megéri utazni

1. Henri Matisse: Invitation to the Voyage | Fondation Beyeler |Bázel

Svájcban szeptember 22. és január 26. között kerül megrendezésre Henri Matisse grandiózus retrospektív kiállítása, amely a művész utazásainak és világjáró inspirációinak lenyomatát mutatja be. Matisse a modern művészet egyik legismertebb képviselője. Úttörő munkássága mély hatással volt generációk művészeire, a kortársaitól kezdve egészen napjainkig. Színátviteli formák egyszerűsítésével és a színek motívumtól való felszabadításával újradefiniálta a festészetet, és addig ismeretlen könnyedséget hozott a művészetbe.

A kiállítás több mint 70 jelentős művet vonultat fel, kölcsönözve neves európai és amerikai múzeumoktól, valamint magángyűjteményektől,

ezzel kiemelve az alkotó életművének fejlődését és széles spektrumát. A kiállítás Charles Baudelaire híres „Invitation to the Voyage” című versére építve hívja utazásra a látogatókat Matisse különleges művészetén keresztül, amelyben az utazás fontos szerepet játszott.

Henri Matisse, Grand nu couché (Nu rose), 1935. Forrás: Fondation Beyeler

2. Surrealism | Centre Pompidou | Párizs

A párizsi Szürrealizmus c. kiállítás szeptember 4-től január közepéig a szürrealizmus meghatározó alkotóinak - Dalí, Magritte, Miró - műveit mutatja be. A tárlat egy különleges labirintuson keresztül mutatja be a mozgalom születését, és André Breton manifesztumának eredeti kézirata is megtekinthető.

A kiállítás kronológiai és tematikus felépítésű, 14 különböző szekcióra tagolva, amelyek a mozgalmat inspiráló irodalmi alakokat idéznek meg (Lautréamont, Lewis Carroll, Sade stb.), valamint azokat a költői elveket, amelyek a képi világát strukturálták.

A kiállítás középpontjában A szürrealizmus manifesztuma eredeti kézirata is ki van állítva, a Francia Nemzeti Könyvtár kivételes kölcsönzése révén. Egy multimédiás vetítés segíti ennek az egyedülálló dokumentumnak a felfedezését, rávilágítva annak keletkezésére és jelentőségére.

Salvador Dalí, Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme-grenade, une seconde avant l'éveil, 1944. Forrás: Centre Pompidou

3. Van Gogh: Poets and Lovers |The National Gallery | London

Idén ősszel Londonban összegyűlnek Van Gogh legkedveltebb festményei a világ minden tájáról, amelyek közül néhány ritkán látható nyilvánosan, mindez rendkívüli rajzaival párosítva lesz bemutatva.

Mindössze két év alatt Dél-Franciaországban Van Gogh forradalmasította stílusát a költői színek és textúrák szimfóniájában. Az Arles-i és Saint-Rémy-i időszakra karrierjének döntő szakaszaként tekintünk. Történetmesélési vágya olyan tájképeket teremtett, amelyek tele vannak költői képzelettel és romantikus szeretettel, nagyszabású megvalósításban. A január 19-ig megtekinthető tárlaton közelről is megcsodálhatjuk a „Csillagos éj a Rhône fölött” (1888, Musée d'Orsay) és a „Sárga ház” (1888, Van Gogh Múzeum) alkotásokat, valamint a „Napraforgók” (1888) és „Van Gogh széke” (1889) című festményeket, és még sok más remekművet.

Vincent van Gogh, Napraforgók, 1888. Forrás: The National Gallery

4. Gabriele Münter | Museo Nacional Thyssen-Bornemisza | Madrid

November 12. és február 9. között Madridban a német expresszionizmus egyik legjelentősebb alakjának, Gabriele Münternek a munkásságát ünneplik több mint száz alkotással.

A kiállítás, amely több mint száz festményt, rajzot, nyomatot és fényképet tartalmaz, arra törekszik, hogy bemutassa a művészt, aki lázadt a korabeli nőkre rótt korlátok ellen, és aki a 20. század elejének egyik legjelentősebb német expresszionista alakjává vált. A tárlat kiemeli a Der Blaue Reiter csoporthoz való kapcsolódását, valamint Münter úttörő szerepét a 20. század eleji német művészetben.

Gabriele Münter, Portrait of Marianne von Werefkin, 1909. Forrás: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Ugyanitt október 19. és január 19. között Peter Halley kiállítása mutatja be a művész geometriai formákra épülő művészetét. Halley sajátos humorral kritizálja a modern világot és a digitális kor társadalmi problémáit.

Peter Halley, The Turning, 2008. Forrás: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

5. Nan Goldin: This Will Not End Well | Neue Nationalgalerie | Berlin

Nan Goldin „This Will Not End Well” című retrospektív fotóművészeti kiállítása november 23. és április 6. között lesz látható Berlinben, a Neue Nationalgalerie tereiben.

Goldin művei a szerelemről, intimitásról, függőségről és veszteségről mesélnek, tovább formálják a korunkról alkotott képüket. A diavetítésekre és videóinstallációkra összpontosítva a kiállítás visszanyúl Goldin művészeti gyakorlatának gyökereihez. Goldin, aki mindig is filmes akart lenni, diavetítéseit „film stilleknek” tekinti. A „This Will Not End Well” így összhangban áll Goldin eredeti víziójával arról, hogy a közönség hogyan lépjen kapcsolatba művészetével. A kiállítás Berlint követően a következő múzeumokba is eljut: Moderna Museet, Stockholm; Stedelijk Museum, Amszterdam; Neue Nationalgalerie, Berlin; Pirelli Hangar Bicocca, Milánó; Grand Palais, Párizs.

Nan Goldin, Picnic on the Esplanade, Boston, 1973. Forrás: Neue Nationalgalerie

6. Edvard Munch | Palazzo Reale | Milánó

Edvard Munch 2025 január végéig visszatér Milánóba. A Palazzo Reale kiállítása a norvég festő életművét mutatja be, kiemelve azokat a műveket, amelyek a 20. századi művészetre gyakorolt óriási hatását bizonyítják. Munch művészeti pályafutása során olyan örök érvényű, létezéssel kapcsolatos kérdéseket vizsgált, amelyek kihívások elé állították a művészet kifejezési formáit. Ezen a nagyszabású kiállításon Munch művészetét 1880-tól haláláig, 1944-ig tudjuk bejárni. A kiállítás 100 alkotást mutat be, beleértve festményeket, rajzokat és nyomatokat, amelyek az oslói MUNCH Múzeumból származnak.

Edvard Munch, The Girls on the Bridge, 1927. Forrás: Palazzo Reale Milano. Fotó: Munchmuseet / Halvor Bjørngård

7. German Expressionism: The Artist Group Brücke and the Beginnings of Modernism | Moderna Museet | Stockholm

Stockholmban március 9-ig a Brücke művészcsoport expresszionista alkotásai kerülnek előtérbe, amelyek egyszerre szólnak a belső érzelmek kifejezéséről és a modernizmus kezdetéről.

Max Pechstein, Das gelbschwarze Trikot, 1910. Forrás: Moderna Museet

A Brücke művészcsoport fenntartásokkal viszonyult a 20. század elejének szigorú eszméihez és hagyományos értékeihez. A körülöttük lévő valóság helyett élénk színekkel és leegyszerűsített formákkal fejezték ki a belső érzéseiket. Ez a kiállítás először mutatja be Skandináviában a Brücke csoport művészetét, Németország legfontosabb hozzájárulását a nemzetközi modernizmushoz.

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: Vincent van Gogh Starry Night over the Rhône, 1888. Forrás: National Gallery London. Fotó: Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

