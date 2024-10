Jöhet a csúcstámadás az OTP-nél, de mi lesz a Mollal?

Ráfordultunk az utolsó negyedévre, és közelednek a vállalati gyorsjelentések, ezáltal pedig az izgalmak is a magyar tőzsdén. Kiváló éve van idén a hazai részvénypiacnak, izgalmas sztorikból pedig a magyar blue chipek piacán sincs hiány. Éppen ezért megnéztük, hogy mit mutatnak a grafikonok a magyar tőzsde nagyágyúinál, többek között pedig arra a kérdésre is választ kaptunk, hogy melyik most a legalulértékeltebb hazai nagypapír. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.