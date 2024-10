Jöhet a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés: itt vannak a friss javaslatok

Hollandia megőrizte a világ legjobb nyugdíjrendszerének címét egy nemzetközi indexben, amely arra figyelmeztet, hogy világszerte túl sokan mennek nyugdíjba anélkül, hogy elegendő útmutatást kapnának arról, hogyan tegyék megtakarításaikat tartósan fenntarthatóvá. Kifejtik azt is, hogy az országoknak rugalmasabb megközelítést kell alkalmazniuk a nyugdíjba vonulással kapcsolatban, ahelyett, hogy meghatározott életkort határoznának meg a munka abbahagyására.

A Mercer CFA Institute idei globális nyugdíjindexe szerint

Izland, Dánia és Izrael követte Hollandiát, ez tehát a négy legjobb nyugdíjrendszer globálisan. A 48 vizsgált ország közül csak ők kaptak "A" osztályzatot.

A világ 10 legjobb nyugdíjrendszere a jelentés szerint az alábbi országokban található:

Hollandia Izland Dánia Izrael Szingapúr Ausztrália Finnország Norvégia Chile Svédország

Hollandiában épp tavaly nyáron jelentették be, hogy átalakítják az ottani magánnyugdíjrendszert, és többé nem garantálják a juttatásokat. Ehelyett mind a jövőbeni, mind a már felhalmozott nyugdíjak átállnak a kifizetések helyet a befizetések mértékének rögzítésére. Ebben az új rendszerben a nyugdíjalapok a vagyont egyéni kasszákba különítik el, a kifizetéseket pedig a hozzájárulások és a piaci feltételek határozzák meg.

Ez összhangban áll a mostani jelentés megállapításaival, amely szerint világszerte elmozdulás történt a szolgáltatással meghatározott programokról (defined benefit, DB), amelyek garantált nyugdíjat fizetnek a nyugdíjba vonuláskor, a hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramok felé (defined contribution, DC), ahol az embereknek egyéni megtakarítási számláik vannak, amelyekre egész pályafutásuk során pénzt fizetnek be.

Defined benefit vs defined contribution - Mi a különbség?



A hozzájárulással meghatározott nyugdíjprogramok (defined contribution, DC) a befizetések mértékét rögzítik, többnyire a jövedelem egy bizonyos mértékében határozzák meg. Itt a végső kifizetés mértéke legalább annyira függ attól is, hogy mekkora hozamot értek el a befektetésen. Ezzel szemben a szolgáltatással meghatározott programoknál (defined benefit, DB) a kifizetés mértéke van rögzítve, általában a jövedelemre és a munkában töltött évek számára is építő képlettel. Leegyszerűsítve tehát előbbinél a járulékfizetés, utóbbinál pedig a járadékfizetés mértéke a rögzített.

Forrás: CFA Mercer Pension Index 2024

A jelentés, amely a nyugdíjrendszereket megfelelőségük, fenntarthatóságuk és integritásuk alapján értékeli, megállapítja, hogy bár a legjobbak jól teljesítenek, a nyugdíjakat világszerte demográfiai kihívások fenyegetik.

Egyszerűen nem szülünk gyerekeket, és tovább élünk…Ha az öregedő népességet és a kevesebb adófizetőt kombináljuk az államadóssággal és az állami nyugdíjakkal kapcsolatos elvárásokkal, akkor valahol valamit lépni kell.

- mondta David Knox, a Mercer vezető partnere és a jelentés vezető szerzője egy interjúban.

A várható élettartam növekedése és a csökkenő termékenységi ráta a magas kamatlábakkal és az ellátási költségek emelkedésével együtt növelte a nyomást a kormányzati költségvetésre a nyugdíjprogramok támogatása érdekében - áll a jelentésben, hozzátéve, hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy az index pontszámai idén összességében alacsonyabbak lettek.

Az Egyesült Államok a 29., az Egyesült Királyság a 11., Japán pedig a 36. helyen végzett. India a legalacsonyabb, "D" minősítést kapta, Dél-Afrika, Törökország, a Fülöp-szigetek és Argentína mögött, amelyek ugyanazt a minősítést kapták. Ausztrália, amelynek nyugdíjrendszere világszerte nagyra értékelt, Szingapúr mögé csúszott, és a hatodik helyre került.

Kína a 31. helyen végzett, de a Mercer szerint az ország közelmúltbeli nyugdíjreformjai nem tükröződtek az index idei pontszámában. Mexikó, India és Franciaország szintén a közelmúltban hajtott végre változtatásokat.

Az ENSZ az év elején azt mondta, hogy minden negyedik ország már túllépte a népesedési csúcsot, mivel a csökkenő születési arányok hozzájárulnak a növekedés lassulásához. A demográfiai változások miatt az országoknak rugalmasabb megközelítést kell alkalmazniuk a nyugdíjba vonulással kapcsolatban, ahelyett, hogy meghatározott életkort határoznának meg a munka abbahagyására - mondta Knox.

Az embereket arra kellene ösztönözni, hogy részmunkaidőben dolgozzanak a nyugdíjak feltöltése érdekében, ami a kormányok, a munkaadók és a munkavállalók gondolkodásmódjának megváltoztatását igényli.

A jelentés számos javaslatot tartalmaz még ezen felül a fenntarthatóbb nyugdíjrendszerek érdekében, ilyen például

A munkavállalók és a magánvállalkozók önkéntes nyugdíjrendszerbe való bevonásának növelése egy automatikus beléptetés sel.

sel. Az állami nyugdíjkorhatár és/vagy a nyugdíjkorhatár emelése a növekvő egészséggel korrigált várható élettartamnak megfelelően, most és a jövőben is, ezáltal csökkentve a közfinanszírozású nyugdíjrendszerek költségeit.

a növekvő egészséggel korrigált várható élettartamnak megfelelően, most és a jövőben is, ezáltal csökkentve a közfinanszírozású nyugdíjrendszerek költségeit. Az idősebb korosztályok magasabb munkaerő-piaci részvételének elősegítése , ami növeli a nyugdíjba vonuláshoz rendelkezésre álló megtakarításokat, és korlátozza a nyugdíjba vonulás időtartamának folyamatos növekedését.

, ami növeli a nyugdíjba vonuláshoz rendelkezésre álló megtakarításokat, és korlátozza a nyugdíjba vonulás időtartamának folyamatos növekedését. A magánmegtakarítások magasabb szintjének ösztönzése a nyugdíjrendszeren belül és azon kívül, az állami nyugdíjtól való jövőbeli függőség csökkentése érdekében.

a nyugdíjrendszeren belül és azon kívül, az állami nyugdíjtól való jövőbeli függőség csökkentése érdekében. A nyugdíjcélú megtakarítási rendszerből a nyugdíjba vonulás előtt történő kiszivárgás csökkentése, ezáltal biztosítva, hogy a megtakarított pénzeszközöket - gyakran a kapcsolódó adótámogatással együtt - a nyugdíjjövedelem biztosítására használják fel (ez egyébként pont szembemegy azzal, amit a magyar kormány szeretne az önkéntes pénztári megtakarítások idő előtti felhasználhatóságával).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ