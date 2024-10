Hiába a nehézségek, felpörögtek a kínai IPO-k

Az elemzők szerint az idei év egészében várhatóan nőni fog a kínai vállalatok tőzsdei bevezetéseinek száma az Egyesült Államokban és Hongkongban - számolt be a CNBC Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.

A korábban tapasztalt visszaesés főként a Didi 2021-es bevezetését követő szabályozási szigorítás miatt volt, amit az amerikai és kínai hatóságok azóta tisztáztak. Ennek ellenére azonban a geopolitikai feszültségek és a piaci változások továbbra is korlátozzák a kínai vállalatok amerikai tőzsdei megjelenését.

Az amerikai piacra a WeRide után nemrég a Pony.ai is benyújtotta bevezetési kérelmét, jelezve ezzel a kínai cégek érdeklődését az amerikai tőzsdék iránt.

A hongkongi tőzsde is vonzó maradt a kínai cégek számára; idén 42 vállalat lépett piacra, és több mint 90 IPO-kérelmet nyújtottak be. Az EY és a Morrison Foerster szakértői szerint a 2025-ös év újabb növekedést hozhat az IPO-piacon, amit az alacsonyabb kamatok és az amerikai választások lezárása is támogat.

A KÍNAI RÉSZVÉNYEK IRÁNTI BEFEKTETŐI BIZALOM IS JAVUL, ÉS A TOVÁBBI IPO-K FŐKÉNT TECHNOLÓGIAI, ÉLETTUDOMÁNYI ÉS FOGYASZTÓI SZEKTOROKBÓL VÁRHATÓK.

