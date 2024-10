Esik az elmúlt napok sztárrészvénye

Szerdán közel 24 éves csúcsra emelkedett a Magyar Telekom árfolyama, ráadásul egy jelentős célár is érkezett most a magyar tőzsde idén legjobban teljesítő nagypapírjára. Éppen ezért megnéztük, hogy mit mutatnak most a grafikonok a Magyar Telekom esetében, valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy érdemes lehet-e most Telekom-részvényt venni. Lássuk! Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.