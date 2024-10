Lemaradtál az Nvidiáról? Mutatunk egy részvényt, amibe még nem késő beszállni!

Unalomig ismert közhely immár, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban változtat meg szinte mindent, amit eddig gondoltunk a világról, ennek rengeteg aspektusa van, akár a munka világára, akár a folyamatok optimalizálására, akár az oktatásra gondol az ember. Ezeket mind tudjuk. Tudják a piacok is. Az árfolyamok elszálltak, az Nvidia lassan a világ legnagyobb cégévé válik, ezeken a szinteken okkal remeghet a beszállni vágyó befektetők keze. De akkor mégis hogyan érdemes most hozzányúlni ehhez a sztorihoz? Mutatunk egy izgalmas lehetőséget. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.