Accorde: a régiós kitettség továbbra is jelentős potenciállal rendelkezik

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

Hamar fordult a széljárás októberben a piacokon; alig két héttel a fordulópontnak vélt kamatvágás után egy vártnál jóval erősebb NFP adat elég volt, hogy „hard landingből” „no landingbe” csapjon át a konszenzus. Az enyhén szólva optimistának mondható kamatvágási várakozások szinte azonnal ki is árazódtak, szinte a teljes amerikai hozamgörbe visszaadta a nyár óta látott csökkenést, amelyen a Trump kampány erősödése is „segített”. Utóbbinak megfelelően október a „Trump trade” hónapja volt Amerika és dollár felülteljesítéssel és folytatódó európai gyengélkedéssel, amelyet a már megszokottnak mondhatóan gyenge adatok is tápláltak. Előre tekintve erős szezonalitás várható, amelyet tovább támogat az amerikai választásokat általában követő részvénypiaci optimizmus, azonban az eredmény sokban befolyásolhatja, hogy ez hol fog lecsapódni.

Ajánlott portfóliónkon nem változtattunk, ugyanis véleményünk szerint a mostanság gyengébben teljesítő régiós kitettségünk továbbra is jelentős potenciállal rendelkezik, a választások kockázatának kiárazódása pedig itt is segíthet. A korábbiakban megemelt devizakitettséget továbbra is érdemesnek tartjuk tartani és legfeljebb részben profitot realizálni a forint gyenge teljesítményét látva, mivel alapvetően ezt az irányt látjuk jelenleg a középtávú trendnek. Itt is fontos lesz a választás eredménye, ugyanis bár Trump gyengébb dollárt emleget, protekcionista gazdaságpolitikája és az ebből várhatóan következő magasabb hozamkörnyezet fenntarthatja a dollár erejét, ez pedig általában nem a legkedvezőbb környezet a fejlődő fizetőeszközök számára."

