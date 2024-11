Közeledik a PÉNZ7, elindult az iskolák regisztrációja

Portfolio 2024. november 11. 16:20

A 2024/2025-ös tanévben 11. alkalommal vehetnek részt a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahéten az iskolák. A témahetet állami, piaci és civil szervezetek is támogatják. A múlt tanévben közel 1 290 iskola 203 ezer diákja kapcsolódott be a programba. A mai nappal megkezdődött az iskolák regisztrációja is - hívta fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium.