Hihetetlen számok: közel ezermilliárd dollár áramlott egyetlen eszközosztályba

Október végéig a tőzsdén kereskedett alapokba történő tőkebeáramlás már most meghaladta a korábbi egész éves rekordot – írja a Financial Times

Október 31-én a BlackRock adatai szerint az ETF-ágazatba irányuló globális nettó tőkeáramlás elérte az 1400 milliárd dollárt, ami felülmúlta a 2021-es egész éves rekordot (1330 milliárd dollár).

A BlackRock adatai szerint a kötvény ETF-ek iránti étvágy idén különösen erős volt eddig, a nettó beáramlás 376 milliárd dollárt tett ki, ami meghaladja a tavalyi 331 milliárd dolláros rekordot. A szakértők szerint a vásárlási hullámot a magasabb hozamok vezérelték, a befektetők szerették volna még bespájzolni ezeket a hozamszinteket a monetáris lazítások tükrében.

Októberben szokatlanul nagy volt a kereslet az európai tőzsdén jegyzett, bóvli kötvény ETF-ek iránt, a 2,1 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlás a második legmagasabb érték volt az eddigi rekordok között.

Az árupiaci ETF-ek is jó úton haladnak, köszönhetően a közelmúltbeli hangulatjavulásnak, mivel az arany ára új történelmi csúcsra ugrott (igaz, azóta jelentősebb gyengülésben van). Az októberi 6,4 milliárd dolláros nettó beáramlás azt jelenti, hogy az eszközosztály már 5,4 milliárd dolláros pluszban jár az idén. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor az árupiaci ETF-ek 2020 óta először fognak pozitív évet zárni, miután 2021-23 között 28,4 milliárd dollár együttes kiáramlást tapasztaltak.

Az idei év eddigi sztárjai azonban a részvény ETF-ek, amelyek 927 milliárd dollárt vontak be eddig idén.

Szokás szerint októberben is az amerikai részvényalapok vitték el a pénz nagy részét 75,5 milliárd dolláros beáramlással, de a feltörekvő piacok is 29,4 milliárd dollárt vontak be.

Az iShares China Large-Cap ETF (FXI) a Morningstar szerint októberben 5,5 milliárd dollárt gyűjtött be, ami a harmadik legmagasabb érték a világon, megelőzve a világ legnagyobb ETF-jét, az SPDR S&P 500 ETF Trustot (SPY). Ez lehetővé tette, hogy a 20 éves FXI, a világ 317. legnagyobb ETF-je, egyetlen hónap alatt több mint kétszeresére, 9,9 milliárd dollárra növelje vagyonát.

