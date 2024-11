Lemaradtál a bitcoinról? Mutatunk egy kriptót, amivel most sok pénzt kereshetsz!

Donald Trump győzelmét követően a várakozásoknak megfelelően történelmi csúcsot döntött a bitcoin árfolyama, ráadásul az altcoinok is felébredtek tetszhalott állapotukból. A hét elején azonban egy kisebb korrekciót, konszolidációt láthatunk a kriptopiacon, ez pedig jó beszállási lehetőséget biztosít azok számára, akik most akarnának kitettséget szerezni a piacon. Éppen ezért mutatunk most egy olyan tokent, ami nagyot emelkedhet!