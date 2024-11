Szép csendben bontakozik ki a világformáló megatrend – Ez lesz az évszázad befektetése?

A tőzsdék világában nagyon sokan fókuszálnak a paradigmaváltó megatrendekre, gőzerővel keresik a következő internetet, a következő elektromos autót, a következő mesterséges intelligenciát – arra viszont már jóval kevesebben gondolnak, hogy nem feltétlenül kell feltalálni a spanyolviaszt, ha a következő nagy megatrend felkutatására adjuk a fejünket. Néha egészen máshol kell keresgélni, nem is feltétlenül a technológiai fejlődéshez kapcsolódó újítások, hanem olyan területek háza táján, amelyek már-már puritán módon evidensek. Elemzésünkben egy olyan megatrenddel foglalkozunk, ami első hallásra akár unalmasnak is tűnhet, holott a globális gazdasági növekedés is múlhat rajta.