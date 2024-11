Fordulóponthoz érkezett a piac – Ezek a részvények lehetnek a nyertesei

Januárban iktatják be az Egyesült Államok új elnökét, Donald Trumpot. A republikánusok teljes győzelmet arattak a november eleji választáson, az újabb Trump-éra pedig alapjaiban változtat meg sok mindent a világ vezető hatalmánál, egyebek mellett a befektetések világa is alapjaiban átalakulhat. Egészen más iparágak és más vezető vállalatok kerülhetnek a rivaldafénybe a Biden-korszakhoz képest, elég arra gondolni, hogy háttérbe szorulhat a megújuló energiatermelés, miközben a fosszilis ipar vezetői dörzsölhetik a tenyerüket. De ez csak egy példa - számos területen jöhet paradigmaváltás, elemzésünkben most egy olyan területtel foglalkozunk, amit talán még nem igazán vettek észre és áraztak be a piacok.