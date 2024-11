Lemaradtál az Nvidiáról? Mutatunk egy részvényt, amiben most bőven van fantázia!

Ugyan a piacokat most elsősorban az Nvidia gyorsjelentése tartja lázban, az elmúlt napok raliját követően sokan érezhetik úgy, hogy lemaradtak a tökéletes beszállóról a részvény esetében. Éppen ezért mutatunk most egy olyan papírt, amelyben most különösen jó beszállási lehetőségek vannak, az emelkedés pedig hamarosan el is kezdődhet. De melyik is ez a részvény? Lássuk!