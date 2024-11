Most kell Nvidia részvényeket venni?

Hiába gurított brutális számokat és adott a vártnál jobb előrejelzést szerda este az Nvidia, a befektetők mégsem voltak teljesen elégedettek. A növekedés ugyan lassul, de még mindig erős potenciál van a részvényben. Éppen ezért most megnéztük, hogy hogyan vélekednek az elemzők az Nvidiáról, valamint azt is, hogy hogy olcsó, vagy drága-e most a részvény, emellett pedig arra a kérdésre is választ kerestünk, hogy érdemes-e a mostani szinteken Nvidia részvényeket vásárolni. Lássuk!