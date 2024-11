Mutatunk egy részvényt, amiben most bőven van fantázia

Donald Trump győzelme és az azt követő tőzsdei rali számos kedvező befektetési lehetőséget hozott magával a tőzsdéken. Az elmúlt hetekben ezek közül a lehetőségek közül már többet is megmutattunk. Most azonban mutatunk egy újabbat: ezúttal egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben még csak nemrég kezdődött a pozitív fordulat, de nagy potenciál van benne. Nézzük is meg, hogy melyik részvényről van most szó.