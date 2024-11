Alig ismert technológia lehet a következő évek legjobb befektetése – Ha bejön, nagyot fog durranni

Ha arra gondolunk, hogy vajon mi lehet a következő évek egyik legígéretesebb befektetése, akkor a legtöbbeknek szinte biztosan olyan dolgok jutnak eszébe, mint a mesterséges intelligencia, a bitcoin, esetleg a Tesla vagy az elektromosautó-gyártók, de a Trump-győzelem miatt mostanában a hazai piacra termelő, kis méretű amerikai cégek iránti érdeklődés is nagyon felfutott. Van azonban a részvénypiacoknak egy viszonylag kisebb szegmense, ami felett a legtöbben eddig átnéztek, holott a legfontosabb világformáló megatrend, a mesterséges intelligencia vélhetően nagy bajban lenne nélküle: ez pedig nem más, mint az atomenergia. És ha viszonylag kis szegmensről beszéltünk, akkor itt érdemes csavarni még egyet a történeten: az elmúlt hetekben egyre több tech-óriáscég fordul egy olyan nukleáris technológia felé, ami a hagyományos erőművekhez képest gyorsabban, olcsóbban és biztonságosabban tud energiát termelni. De pontosan milyen technológiáról is van szó, miért lehet belőle a következő évek nagy robbanása, és befektetőként hogyan lehet kivenni a részünket mindebből? Lássuk!

180 fokos fordulat

A nukleáris energia a múltban már-már kitörölhetetlennek vélt, kedvezőtlen sajtóvisszhangot kapott az olyan nagy horderejű nukleáris katasztrófáknak köszönhetően, mint amit Fukusimánál vagy Csernobilnál láthattunk: egymás után zártak be a német reaktorok a fukusimai incidens után, de Japán is a kivezetés mellett döntött.

Mára azonban 180 fokos fordulatot vett a sztori, egyre több országban fejlesztik bőszen az atomenergia-programokat, jelenleg mintegy 90 erőmű építése van engedélyezve a világban a most is termelő 440 mellé, de további 300 létesítmény kialakítása van összesen tervben. A közép-távoli jövőben csak Kínában több, mint 200 új atomreaktorral számolhatunk (jelenleg 23 van építés alatt), de Japán is újraindítja az atomerőműveit, amelyek a fukusimai baleset óta nem működnek.

Csak néhány a legújabban bejelentett tervek közül: