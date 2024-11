Apelso Capital: idén korábban jött az USA-ban a Mikulás (rali)

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írását olvashatják:

"A november eleji amerikai elnökválasztás óta nem nyugodnak a kedélyek az értékpapírpiacokon. Az amerikai részvényindexek folyamatos csúcstámadásban vannak, és a piacnak épp mindig olyan szegmensei erősek, amilyen névvel vagy tervvel előáll a jövővel kapcsolatban a volt és egyben leendő elnök. Egy dolog azonban biztosnak látszik, hogy az újra fellángoló protekcionizmus keretében kiújuló, a Kínával szembeni kereskedelmi háború lesz a legfontosabb meghatározó esemény a következő évek során.

A jelenleg ismert kormányzati terveknek és személyek ismeretében a piac egy sokkal erősebb dollár árfolyamot tart megfelelőnek, hiszen a most tudott program leginkább a gazdasági növekedést célozza jelentős fiskális stimulussal, és kevésbé fog foglalkozni a költségvetési hiány mértékével. Ez fog kiegészülni egy komoly vámemelési lépéssorozattal, amelyek egyben azt is jelentik, hogy kevesebb amerikai kamatcsökkentésre lehet számítani, hiszen az erősebb gazdasági növekedés és a kiszabott vámok mind-mind az árak emelkedésére hatnak. Így a jegybanknak vélhetően óvatosabbnak kell lennie, amiből pedig az következik, hogy az amerikai dollárnak az eddig feltételezettnél nagyobb kamatelőnye lesz a többi fejlett devizával szemben. Ráadásul, a relatíve erősebb amerikai fizetőeszköz komoly tehertétel a fejlődő országok eszközei számára.

A nemzetközi kötvények első reakciói az USA elnökválasztásra komoly árfolyamcsökkenés volt, azaz elvárt hozamok emelkedtek, hiszen ha az amerikai kamat magasabb szinten marad, és ez hosszútávon így marad, akkor a teljes görbén is feljebb kerülnek azonnal az elvárt hozamok. Ráadásul, a laza fiskális politika is egy pofont jelent a hosszabb kötvények árfolyamaira, hiszen ezáltal megnő a finanszírozási igény a jövőben, és növekednek a befektetők elvárásai az újrabefektetések későbbi hozamszintjei kapcsán is.

A hazai folyamatok is közel leképezték a fentieket. Azaz a kötvénypiacunk a választások következtében esett, míg a hazai részvények kapcsán pedig elkezdődött egy óvatosabb optimizmus a mellettünk dúló háború végéről. Amennyiben csupán a hazai híreket nézzük, sajnos, továbbra is csak elvétve érkeznek pozitívnak mondható hírek. A külföldi exportpiacaink továbbra is gyengék, és ez az ipari teljesítményünkön is látszik. Emellett november végén érkezett egy igazán kiábrándító beruházási adat, amely azt jelzi, hogy a vállalatok továbbra is hibernált állapotban tartják a terveiket, és a gazdaság ezen dinamikája és ilyen kamatszintek mellett továbbra sem kívánnak beruházni. A 2024 III. negyedévében több mint 15%-kal esett a hazai beruházási volumen. Azonban nemcsak a külföldi piacainknak és a hazai vállalatainknak gyenge a fogyasztása, a hazai lakosságnál sem tűnik úgy, hogy nagyon enyhült volna az inflációs sokk. Az állam pedig az uniós források jelentős hiányában, és a kifeszített költségvetési helyzete miatt tolja el időben folyamatosan a nagyobb kiadási terveit, és ezért az állam fogyasztása sem tud rövid távon segíteni. A hazai eszközök közül a legérdekesebb a forint mozgása volt a mögöttünk hagyott hetekben, amely leginkább az erős dollár miatt a fejlődő piaci devizákkal együtt esett, sőt jelentősebben, mint a régiós társaik. A forint leértékelődése nem fog jót tenni az inflációs kilátásainknak, ami pedig a forint kamatait tarthatja továbbra is magasan, ami pedig a hitelezést fogja majd vissza a jövőben.

A jövővel kapcsolatban a világképünk a részvénypiacokkal kapcsolatban óvatosan optimista rövid távon, hiszen a jelenlegi trendek ellen menni drágának tűnik, de a magasabb kamatkörnyezet és a kifeszített amerikai részvényárazások miatt hosszabb távon már óvatosabban állunk az USA részvénypiacaihoz. A fejlett állampapír hozamszintek már hosszú távon vonzó alternatívát képviselnek a korábbiakhoz képest, de a magasabb kockázatokkal rendelkező vállalati kötvényeknél a kamatfelárat már nem érezzük elegendőnek. A közép-európai és hazai eszközök közül a relatíve alacsony értékeltséggel futó részvényeket továbbra is preferáljuk, de a hazai kötvények mostani szintje esetén semlegesebb pozíciót foglalunk el. A modellportfóliót ebben a hónapban is hasonló módon állítottuk össze, igaz egy kicsit csökkentettük a hazai kötvénykitettséget és inkább a jó minősítésű devizás kötvényeket preferáljuk. A részvényeken belül nem tartunk globális fejlődő kitettséget az erős dollár és a geopolitikai kockázatok jelentette terhek miatt, helyette inkább régiós részvényekkel fedjük le ezt a területet a jó értékeltség okán."

