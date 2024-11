Történelmi csúcsok és váratlan zuhanások: Trump alaposan megmozgatta a globális piacokat

Holnap lezárul a november, így ismét megnéztük, hogyan teljesítettek idén a világ fontosabb tőkepiaci eszközei. Mivel novemberben az év egyik legfontosabb eseménye, az amerikai elnökválasztás is lezajlott, így az azóta eltelt hetek mozgásaira is reflektálunk a mostani összefoglalóban.

Éppen az amerikai elnökválasztás eredményével függ össze a listát vezető bitcoin teljesítménye.

Ugyan a világ legnagyobb értékű kriptoeszköze már a választást megelőzően is szép pluszban volt idén, azonban Donald Trump megválasztott elnök kriptopárti kiállása jelentős lendületet adott a kriptopiacnak, melynek részeként a bitcoin új történelmi csúcsot döntött, és már a 100 ezer dollárral kacérkordik az árfolyam.

A várakozás itt az, hogy Trump elnöksége alatt a kriptoeszközök használata, megítélése és szabályozása is javulni fog, leginkább a kriptoközösség érdekeinek megfelelően. Donald Trump többek között a kampányában javasolta, hogy az Egyesült Államok hozzon létre egy stratégiai tartalékot bitcoinból, a terv szerint 5 év alatt 1 millió bitcoint szereznének be, ez hosszú távú eszközként szolgálhatna az USA pénzügyi stabilitásának megőrzéséhez. De Trump arról is beszélt, hogy a bitcoin bányászatát kizárólag az Egyesült Államokon belül kellene végezni, ezzel elősegítve az ország vezető szerepét a kriptoiparban, de a tervei között szerepel egy digitális eszközökre vonatkozó szabályozási keret kidolgozása is, és ígéretet tett arra, hogy hivatalba lépése után eltávolítja az amerikai tőzsdefelügyelet jelenlegi elnökét, Gary Genslert, akit sokan a kriptoeszközök túlzott szabályozásával vádolnak.