Lelőtték a világ egyik legnagyobb cégének vezetőjét – újabb részleteket közölt a rendőrség

A New York-i rendőrség új képeket hozott nyilvánosságra arról a férfiról, akit a UnitedHealthcare vezérigazgatója, Brian Thompson meggyilkolása kapcsán keresnek. Az ügyben eddig 60 000 dollár nyomravezetői díjat ajánlottak fel, ám a gyanúsított személyazonosságát továbbra sem sikerült megállapítani – számolt be a CNBC

A képeken a férfi egy New York-i taxi ablakán keresztül, kék orvosi maszkban és fekete kapucnis dzsekiben látható, míg egy másik felvételen egy autó mellett sétál ugyanabban a maszkban és egy sötét színű kabátban. A rendőrség megfigyelte, hogy a gyanúsított mozgását részben taxival végezte, és vélhetően még a városból is távozott.

Az eddig begyűjtött nyomok alapján azt feltételezik, hogy novemberben érkezett Atlantából egy Greyhound busszal.

A gyilkosság szerdán történt a New York Hilton Midtown szálloda előtt, amikor Thompson éppen a UnitedHealth Group befektetői konferenciájára tartott. A nyomozók szerint az eset „előre megtervezett és célzott támadás” volt. A helyszínen talált töltényhüvelyeken a „tagadni,” „késleltetni” és „visszautasítani” szavak szerepeltek, ami a nyomozók szerint szándékos üzenet lehetett.

A nyomozás jelenlegi fókuszában a férfi mozgásának további rekonstrukciója áll. Egy szürke hátizsákot, amelyet a tettes a gyilkosság idején viselhetett, a Central Parkban találtak meg. Bár a zsákban nem találták meg a gyilkos fegyvert, egy dzsekit találtak, amelyről még nem egyértelmű, hogy azonos-e azzal, amit a férfi viselt. A hatóságok továbbra is azon dolgoznak, hogy kiderítsék, a férfi milyen néven regisztrált a Manhattan felső nyugati részén található hostelben, ahol maszkban tartózkodott, és azt csak rövid időre vette le étkezéskor.

Címlapkép: Egy munkás tisztítja a járdát a New York Hilton Midtown előtt az egyesült államokbeli New Yorkban 2024. december 4-én, szerdán. Brian Thompsont, a UnitedHealth Group Inc. régóta dolgozó vezetőjét szerdán kora reggel halálos lövés érte Manhattan belvárosában, amit a hatóságok célzott támadásnak neveztek. A fotó forrása: Yuki Iwamura/Bloomberg via Getty Images.

