Ötven kortárs művész munkája szerepel az acb Galéria karácsonyi vásárán

Idén immár harmadik alkalommal nyílik meg Magyarország vezető kortárs képzőművészeti galériájának év végi karácsonyi vására, amely igazán különleges élményt kínál a hazai és nemzetközi művészet iránt érdeklődők számára.

Keresztes Zsófia, Unbearable Dependency, 2019. Forrás: acb Galéria

Az acb Galéria 2024-ben több mint 20 sikeres kiállítással, 8 hazai és nemzetközi vásári szerepléssel zárja az évet, valamint új részlegük, az acb Média elindításával a mozgóképes és podcast-tartalmak terén is új tartalmi lehetőségeket nyitott. Az idei sikerek megkoronázásaként a galéria ismét nagyszabású karácsonyi vásárt rendez, amely nem csupán a szűkebb gyűjtői és baráti körük, hanem a szélesebb szakmai és műkedvelő közönség számára is látogatható az ünnepi készülődés időszakában.

Anselm Reyle, Cím nélkül, 2022. Forrás: acb Galéria

Az eseményen több mint ötven alkotó száznál is több műve várja az érdeklődőket. Ez egy egyedülálló lehetőség, amely egyszerre tartogat meglepetést gyűjteményüket már régóta építő szakavatottaknak, valamint inspiráló találkozást a műgyűjtés világával még csak most ismerkedők számára. A vásár éppúgy kínál műveket azok számára is, akik otthonukat szeretnék egy-egy alkotással gazdagítani, vagy akik izgalmas művészeti könyveket és ajándéktárgyakat keresnek a karácsonyi ünnepekre.

Bak Imre, Obeliszk, 2008. Forrás: acb Galéria

Az acb Galéria idén mind a négy kiállítóterében kiemelkedő alkotásokkal készül, amelyek között eddig még be nem mutatott művek is szerepelnek, valamint olyanok, amelyeket ritkán láthatott a közönség. A vásár bemutatja a neoavantgárd klasszikusokat, így például (a teljesség igénye nélkül): Bak Imre, Hencze Tamás, Hopp-Halász Károly, Klimó Károly, Ladik Katalin, Lantos Ferenc, Szilvitzky Margit, Tót Endre és Victor Vasarely alkotásait. Emellett a kortárs művészet rangidős, középgenerációs és fiatalabb művészeinek munkáit is láthatjuk, többek között Batykó Róbert, Borsos Lőrinc, Dobokay Máté, Ember Sári, Erményi Mátyás, Keresztes Zsófia, Mátrai Erik, Nemes Csaba és Várnai Gyula alkotásait. Nem csupán a hazai képzőművészet nagyjai szerepelnek a szervezők válogatásában, hanem a kelet-európai régió és a nemzetközi színtér olyan meghatározó alkotói is, mint Ágnes Dénes, Anselm Reyle, Vladimír Houdek vagy Selma Selman.

Selma Selman, Untitled, 2024. Forrás: acb Galéria

Utóbbi művész december 13-án 18:00-kor mutatja be Flowers of Life című, frissen megjelent katalógusát, amely a frankfurti Schirn Kunsthalle kiállítása kapcsán készült. Az eseményen Catherine Nichols, a berlini Hamburger Bahnhof kurátora és a kötet egyik szerzője beszélget a művésszel. A karácsonyi vásár 2024. december 12-től 20-ig mindennap 12:00 és 18:00 óra között látogatható a galéria kiállítótereiben.

