Meglepő fordulat: Kína országosan bevezeti a magánnyugdíjrendszert, de van egy bökkenő

Ahogyan arról korábban is írtunk, lényegében a magánnyugdíjrendszer pillérét vezette be Kína azzal, hogy a kínai munkavállalók nagyobb összegekkel is kiegészíthetik a nyugdíjszámlákon lévő megtakarításaikat.

Az akkori döntés értelmében a munkavállalók évente legfeljebb 12 000 jüan (1650 dollár) összeggel járulhatnak hozzá nyugdíjalapjukhoz az új rendszer keretében,

amelyet egyéves kísérleti jelleggel vezettek be néhány városban. Mindeddig a munkavállalók és a munkáltatók is fix összegeket fizettek be az állami nyugdíjprogramok keretében.

Ezt a kísérleti programot terjeszti ki most Kína az egész országra, az Emberi Erőforrások és Társadalombiztosítási Minisztérium csütörtöki közleménye szerint december 15-étől.

Kínában egyre nagyobb gondot okoz az öregedő társadalom, 2035-re várhatóan több mint 400 millió ember lesz 60 éves vagy idősebb. Mindeközben Kína bejelentette, hogy a jövő évtől kezdődően kitolja a nyugdíjkorhatárt, ami nemtetszést váltott ki.

A helyi lapok szerint azonban a magánnyugdíjprogram is kihívásokkal küzd, mindeddig bár több mint 60 millió ember veszt részt a programban, közülük csak 22% fizetett be valamilyen összeget.

Az alapoknak a hivatalos adatok szerint 2023 végéig összesen 28 milliárd jüan befizetése volt. A Ping An Securities októberben úgy becsülte, hogy a vagyon több mint kétszeresére, 58 milliárd jüanra emelkedett az idei évben.

A Bloomberg cikke megjegyzi, hogy bár jelenleg több mint 700 millió állampolgár jogosult a programra, nem mindegyikük részesülhet potenciálisan belőle. A Ping An Securities szerint tavaly csak mintegy 67 millió kínai embernek kellett személyi jövedelemadót fizetnie, és több mint 60%-uk csak 3%-ot fizetett - ugyanannyit, mint amennyit a nyugdíjprogramhoz való csatlakozás esetén fizetnének -, ami kevés ösztönzést ad nekik a regisztrációra.

Ugyancsak probléma, hogy bár a tőkenyereség jelenleg adómentes, a programhoz való csatlakozás ezt egy 3%-os illetéknek vetné alá, amellyel így a becslések szerint kevesebb mint 26,8 millió ember tudna ténylegesen jól járni az adókedvezménnyel, ami egyébként a nyugdíjprogramhoz kötőik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

