Nagyon jó hírt kaptak a Tesla befektetői, szét is tépik a részvényt

Kilőtt és ezzel a hét első napján is új történelmi csúcsra emelkedett a Tesla részvényeinek árfolyama a Amerikában. A befektetők Donald Trump novemberi győzelme óta árazzák azt, hogy a leendő elnöknek köszönhetően nagy hátszelet kaphat a vállalat, most pedig úgy tűnik, hogy az elemzők is kezdik észrevenni a Tesla részvényeiben rejlő lehetőségeket.