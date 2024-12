Visszatért Donald Trump, vele együtt pedig az őrület is a tőzsdékre

Az amerikai elnökválasztás minden évben jelentős hatással van a piacokra, de a 2024-es novemberi eseményt kivételes várakozás övezte. A befektetők már Trump győzelmét megelőzően elkezdték árazni a republikánus jelölt esélyeit, amelyek szeptember közepétől egyre markánsabban emelkedtek. Miután Trump novemberben megnyerte az elnökválasztást, a tőzsdéken valóságos eufóriát láthattunk, a mozgások pedig a Covid-időszak utáni bikapiac legszebb napjaira emlékeztették a befektetőket. Nem túlzás azt állítani, hogy győzelmével Trump valósággal berobbantotta a piacokat, de vajon jövőre is kitart a Trump-trade lendülete?

Az amerikai elnökválasztások szinte mindig felforgatják a piacokat. De arra az eufóriára aligha lehetett felkészülni, amit Trump győzelme hozott a piacokra, noha a befektetők hevesen igyekeztek árazni a különböző lehetséges forgatókönyveket,

ezzel pedig repülőrajtot vett az azóta csak Trump-trade-ként ismertté vált piaci jelenség.

Kezdetben a leglátványosabb reakciókat a dollár piacán láthattuk, már októbertől erősödni kezdett a zöldhasú. (Az euróval szemben különösen lehengerlő volt a dollár szárnyalása: az EUR/USD kurzusa több mint 7 százalékkal került lejjebb alig 3 hónap alatt.)

Ezt követően a kötvénypiacon is árazni kezdték a potenciális Trump-győzelmet, pontosabban annak hatásait: a 10 éves amerikai államkötvények hozama ennek megfelelően május után először lépte át a 4,5 százalékot.

De a legnagyobb izgalmak és érdekességek mégsem ezeken a területeken történtek,

hanem a tőzsdéken.



Az amerikai vezető részvényindexek ugyanis új történelmi csúcsra emelkedtek a Trump-győzelmet követően, ki kell azonban emelni az amerikai kis- és közepes vállalatokat tömörítő Russell 2000 indexet, amely szintén új csúcsot ért el Trump megválasztása után, miután a befektetők azt kezdték el árazni, hogy Trump gazdaságpolitikája kedvezhet a kisebb amerikai cégeknek.

Ami az egyedi részvényeket illeti, a spekulánsok hamar rárepültek a Trump Media részvényeire is, amelyre épp ezért csak a potenciális Trump-győzelem proxyjaként hivatkoztak a választást megelőzően. A Tesla is nagyon jól járt Trump győzelmével, hisz amellett, hogy Elon Musk máris fontos kormányzati pozíciót kapott, az önvezető technológiák szabályozása is kiemelt prioritást élvez majd várhatóan Trump elnöksége alatt, így további emelkedés várható.

De a Trump-féle gazdaságpolitika előszele nagy lökést adott az amerikai nagybankoknak is. Trump bevándorlásellenes politikája aranybányává tette a magánbörtön-üzemeltető cégeket, például a CoreCivicet és a GEO Groupot.

Ráadásul az olaj- és gázipar, valamint az ipari szektor is profitál Trump "America First" politikájából, így ezekben a szektorokban is nagy mozgásokat láthattunk, csakúgy mint a hadiipar esetében, amelyben az olyan cégek mint a Northrop Grumman, és a Lockheed Martin is jócskán profitálhatnak abból, hogy Trumpék a hadiipari kiadások növelését tervezik.

Az egészségügyi szektorban eközben vegyes reakciókat láthattunk. Míg a biztosítók, például a UnitedHealth, profitáltak Trump győzelméből, addig a gyógyszer- és vakcinagyártók körében bizonytalanság uralkodik,

mivel ugyan a republikánusok lazább szabályozó hozzáállása önmagában kedvező a nagy gyógyszercégeknek, de Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszternek való kinevezése meglehetősen aggasztja az iparág szereplőit,

ugyanis Kennedy híres a vakcinákkal kapcsolatos kritikus álláspontjáról, és a gyógyszeripari lobbi elleni fellépéseiről.

Hiába azonban az ígéretes szektorok és részvények,

a kriptopiac az összes többi szegmenset felülmúlta.

Ugyan kezdetben lehetett számolni azzal, hogy emelkedés jöhet Trump győzelmével, mivel a leendő elnök tudatosan igyekezett elnyerni az iparág szimpátiáját kampánya során az aranykor eljövetelét ígérve, de azt csak kevesen gondolták, hogy még ebben az évben átlépi a bitcoin árfolyama 100 000 dolláros álomhatárt.

Az biztos, hogy jövőre több tényező is kihívás elé állítja majd a befektetőket, elég csak a magasabb kamatokra, az újból emelkedő inflációra, vagy a roppant feszült geopolitikai helyzetre gondolni. Trumpnak nem lesz egyszerű dolga, ahogy a befektetőknek sem. Ráadásul nem szabad megfeledkezni az úgynevezett Trump-faktorról sem, ugyanis a leendő elnök előző, 2016 és 2020 közötti ciklusában már láthattuk, hogy egy-egy jól időzített közösségi média bejegyzéssel is alaposan képes megbolygatni a piacokat.

Címlapkép forrása: Michael Ciaglo/Getty Images

