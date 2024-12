Lendületbe került a bitcoin, fontos szintet tört át az árfolyam

Az elmúlt napokban több alkalommal is írtunk a bitcoin árfolyamáról, miután izgalmas szintre került a jegyzés. A hétfő esti kereskedésben egy sokhetes trendvonalról, 91600 dollárról pattant fel a bitcoin 95 ezer dollár közelébe, ma pedig újabb megerősítést kapott a felfelé történő mozgás, hiszen fontos szintet tört át a jegyzés.

A napokban kritikus tartományban billegett a bitcoin, ahogy tegnapi elemzésünkben is megírtuk, benne van a pakliban egy további nagyobb esés is, de akár egy felpattanás is az eddig jól működő támasz zónából.

Tegnap aztán egy esti frissítésben arról írtunk, hogy egyelőre utóbbi látszik bekövetkezni, hiszen határozott bitcoin-ugrás következett, így az árfolyam rövid idő alatt 94500 dollár fölé visszaugrott.

Ma újabb megerősítést kapott a pozitív értékelés, hiszen tovább emelkedik a jegyzés,