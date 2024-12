OTP: 2025 sem ígérkezik egyszerűnek a piacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Az év végén megkerülhetetlen a számvetés és a tervezés a jövő évre, de a hektikus 2024 végén és talán a szokásosnál is szórtabb bizonytalanság közepette a rövidebb távok belátása és értékelése is nehéz.

Decemberben az „amerikai kivételesség” ideája a részvénypiacokon a tech szektor kivételével legalábbis pihenőt tartott, Európa, Japán és Kína túlteljesített. Ebben szerepet játszhatott, hogy a Fed jóval visszafogottabb lett a közeljövő kamatcsökkentési kilátásait illetően, a többi jegybank viszont fenntartotta a kimérten, de inkább támogató hangnemet. A fejlett piaci részvénysúlyt tovább csökkentjük, hogy az optimizmus megingása esetén később bevásárolhassunk. A feltörekvő piacok sem úszhatnák meg, ha az amerikai részvényekben korrekció lenne, de itt egyelőre nem változtatunk a múlt hónapban növelt, és taktikailag elfogadhatóan szereplő kitettségünkön.

A kötvénypiacokon egy újabb eladási hullám a jegybanki kamatcsökkentések ellenére a Fed hatására új csúcsokra vitte a hozamokat. Úgy tűnik, az amerikai gazdaság továbbra is köszöni, jól van, az infláció további csökkenése nem evidens és a korábbinál magasabb reálkamatszintet tehet szükségessé, különösen, ha Trump erős ígéretei a határozott vámháborúkról, az adócsökkentésről és a bevándorlás korlátozásáról megvalósulnak. A hosszú lejáratú amerikai inflációindexált kötvények reálhozama a piacon 2,5% közelébe emelkedett. Azt gondoljuk, hogy ez az amerikai kivételesség olyan tartós beárazását jelenti, ami a belső és a globális növekedési kilátásokkal a korlátokat is tekintve nehezen összeegyeztető és valószínűtlen; ezért ezekből az eszközökből növeljük a nemzetközi kötvénykitettséget. Ezek a papírok egy magasabban ragadó, lopakodó infláció mellett túlteljesítenék a hagyományos kötvényeket, miközben egy kötvényraliban azokhoz hasonlóan részt tudnának venni.

A magyar kötvénypiac próbálkozott december közepéig, a MAX index megközelítette 2021 eleji csúcsát, de aztán a nemzetközi tendenciákkal együtt elindultak felfelé a hazai hozamok is, így már biztos, hogy 2024 egészében a rövid állampapírok jelentősen túlteljesítették a hosszabbakat. A következő évben a hosszabb lejáratok talán jobban teljesíthetnek, ebben a meredekebbé váló hozamgörbe is támogatja őket; ugyanakkor a külső kamatkörnyezetnek is jelentős befolyása marad: ha Fed kénytelen lesz tovább visszakozni a kamatcsökkentésekből, a magyar eszközök elvárt kockázati felára korlátozza az MNB kamatcsökkentési mozgásterét - hacsak a forintot nem akarja odadobni a jegybank; amit az új jegybankelnök előzetes megnyilvánulásai szerencsére nem mutatnak valószínűnek. Van továbbá potenciál a külföldi befektetők visszacsábításában az állampapírpiacra, ami komoly támaszt jelentene, de egy választás előtti évben, a költségvetési egyensúlyt sem támogató növekedési törekvések mellett jogosnak látszik az óvatosság.

A forintot egyelőre békén hagyjuk. Lehetne erősebb (támogató külső egyensúly, pozitív reálkamat), de érthető, hogy miért gyenge (növekedési, költségvetési és intézményi kihívások). Számtalan hatás fogja lökdösni 2025-ben is, valaminek gyökeresen kellene változnia, hogy erősödhessen.

2025 sem ígérkezik egyszerűnek a piacokon. Ezzel együtt, vagy éppen ezért úgy érezzük, jó lehetőségeket fog kínálni, ezért kapaszkodjunk meg, szorítsuk össze a fogunkat – és próbáljuk meg élvezni a menetet. Sikeres és boldog új évet kívánunk!"

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ