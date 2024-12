Raiffeisen: meglepetést hozhat a dollár árfolyamában Trump

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Közeleg Donald Trump beiktatása, vagyis hamarosan kiderül, hogy az újraválasztott elnök milyen azonnali intézkedésekkel lát neki kampányígéretei megvalósításának. Rövid távon a vámpolitika kerülhet a figyelem középpontjába, ezzel kapcsolatban már el is kezdődött az üzengetés az Egyesült Államok és nagyobb kereskedelmi partnerei között. A piacok számára egy teljeskörű vámháború negatív fejlemény lenne, ám a fenyegetőzések ellenére valószínűbbnek tűnik, hogy Trump alkupozíciója javítása érdekében fokozta retorikáját. Egy sokkal kedvezőbb kimenetel lenne, ha az elnök beérné annyival, hogy főbb kereskedelmi partnerei elköteleződnek több amerikai nyersanyag- és fegyvervásárlás mellett. Erre egyébként valós esély mutatkozik.

Mindenesetre nagyon érdekes kérdés, hogy Trump politikája miként hat majd a dollár árfolyamára. Az elnökválasztás óta jelentős mértékben felértékelődött az amerikai deviza Trump gazdaságpolitikai terveivel kapcsolatos várakozások miatt. Ugyanakkor érdemes visszaemlékezni 2017 januárjára, amikor Trump többször is utalt rá, hogy a túl erős dollár rossz az amerikai gazdaságnak, rontja az USA versenyképességét a devizáját folyamatosan leértékelő Kínával szemben. Akkor is dollárerősödés előzte meg Trump hivatalba lépését, majd rövid időn belül jelentős dollárgyengülés következett. A nagy befektetői bankok elemzői között többnyire egyetértés van, hogy a dollár további erősödése várható, amit a piaci pozícionáltságok is tükröznek, így ebben hozhat meglepetést Trump retorikája. Egy éles fordulat a dollárban alapvetően kedvező lenne a feltörekvő piaci eszközökre nézve, így érdemes erre az esetre muníciót tartogatni.

Hasonlóan általános elemzői vélekedés, hogy az amerikai részvénypiacok vezetésével folytatódhat a bikapiac, bőven találni 6600 és afeletti 2025 év végi S&P 500 szintet előrejelző piaci szereplőket. Az látszik, hogy elemzői oldalról nagyon erősek a jövő évi profitvárakozások, így pozitív meglepetéshez kiemelkedő számokat kellene hoznia a vállalatoknak. Az amerikai lakosság részvénypiaci várakozása és kitettsége is elsöprő optimizmust tükröz, ami rövid távon kontraindikátor lehet. Szezonalitási szempontból sem túl kedvező részvénypiacokon az év eleje, így különösen izgalmasnak ígérkezik a következő 1-2 hónap a tőkepiacokon.

Ilyen részvénypiaci árazási szintek mellett az aktuális környezetben attraktívnak tartjuk hozam-kockázat szempontból az inflációkövető amerikai állampapírokat, amelyekkel tíz évre előre „befixálhatunk” 2% feletti reálhozamot.

A hazai (és régiós) részvényeket az alacsony árazási szorzók miatt továbbra is jó vételnek tartjuk, a forintra azonban a gyenge gazdasági helyzet és a politikai kockázatok miatt nem vagyunk optimisták. Ebben az hozhatna változást, ha Trump a fent említett módon megpróbálná „lebeszélni” a dollár árfolyamát, egy ilyen környezetben ugyanis tudna jól teljesíteni a forint."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

