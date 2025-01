Rákattantak a magyarok egy befektetésre, amellyel 15% felett lehetett keresni tavaly

Egyértelműen visszatért az élet a vegyes alapok piacára, a jó hozamok rég nem látott pénzeket vonzottak be. A legjobban teljesítő alapok tavaly bőven 15% felett hoztak éves szinten. De az most is kiderül, hogy a befektetők jellemzően nem azokban az alapokban tartják a legtöbb pénzt, amelyek a legjobb hozamokat mutatták fel.