Fontos adatok jönnek ma, jó a hangulat a tőzsdéken

Portfolio 2025. január 15. 09:37

Gazdasági információk tekintetében ma különösen mozgalmas nap várható, a befektetői hangulat szempontjából fontosak lehetnek az euróövezetből az ipari termelés novemberi teljesítményével kapcsolatos adatok, melyek az iparág állapotáról adnak majd friss képet. Az Egyesült Államokból pedig több fontos adat érkezik, köztük a jelzáloghitelek és az infláció decemberi adatai, valamint a New York-i BMI, ami az amerikai feldolgozóipar állapotának indikátora, ez különösen fontos lehet az inflációs kilátások és a potenciális kamatpálya szempontjából. Mindezeken felül a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezonra is figyelnek a befektetők, ma teszik közzé friss számaikat a JPMorgannél és a Goldman Sachs-nál is.



Az ázsiai tőzsdék ma felemásan teljesítettek, kedvező hangulatú kereskedést láthatunk Európa piacain.