Őrült hullámvasút a kvantumrészvényeknél - Izgalmas lehetőség?

Valósággal a földbe álltak a kvantum-számítástechnika területén működő vállalatok részvényei, miután a Meta-vezér Mark Zuckerberg és az Nvidiát irányító Jensen Huang is szkepticizmusáról adott hangot a területtel kapcsolatban. Tegnap viszont meredek felpattanás jött, miután az egyik prominens vállalat vezérigazgatója rámutatott: egyáltalán nem évek kérdése a technológia hasznos alkalmazása, erre már most is vannak példák. Nagy tehát egyelőre a fejetlenség a születőben lévő sztori körül, a tisztább képet keresve megnéztük, hogy mit gondolnak a vállalatokat követő elemzők a részvényekről.