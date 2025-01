A nyugdíjalapok már nem csak kacsintgatnak a bitcoin felé

A nyugdíjalapok körében is egyre népszerűbbé válik a bitcoin és más kriptovaluták, ami jelzi, hogy a pénzügyi szektor hagyományosan konzervatív szereplői sem tudják figyelmen kívül hagyni a kriptopiacban rejlő potenciális magas hozamokat. Egyre több nyugdíjalap fektet be közvetlenül vagy közvetve kriptovalutákba, bár a szektor egészét tekintve még mindig kisebbségben vannak az ilyen befektetések - jelentette a Financial Times