A profik szerint ez a részvény lehet az év egyik nagy nyertese

Mozgalmasan indult az új év a tőzsdéken, a profi befektetők pedig sorra állnak elő különböző befektetési ötleteitekkel. Az elmúlt hetekben már mi is mutattunk be ezek közül az ötletek közül jó néhányat: volt már szó a potenciális favoritokról , de olyan részvényekről is, amelyeket nem árt messziről kerülni. Ezúttal egy olyan részvényt mutatunk, amelyben nagy potenciát látnak az elemzők, ez alapján pedig nem túlzás azt állítani, hogy ez a részvény lehet az idei év egyik nagy nyertese. Nézzük is meg, hogy melyik ez a részvény.