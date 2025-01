Izgalmas szintről pattan az Apple – Innen indulhat a rali

Komoly pánikhullám söpört végig hétfőn az amerikai technológiai szektorban, az újonnan bejelentett kínai mesterséges intelligencia olyan erős és hatékony lehet, hogy az egész AI-versenyt átalakíthatja. Soha nem látott mértékű esést láthattunk az Nvidia részvényénél, a chipgyártó a tech-túlsúlyos Nasdaq indexet is lehúzta, komoly esés lett a sztori vége hétfőn. Van azonban egy óriáscég, akit a jelek szerint nem ért el az árhullám: az Apple árfolyama nem hogy nem zuhant be, de akkorát emelkedett a részvény, hogy kitört a hetek óta tartó csökkenő trendből, innen pedig akár egy jelentős emelkedés előtt is megnyílhat a tér.