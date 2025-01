Accorde: beindult a régiós „béke”trade

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Január hónapban, lényegében beindult a régiós „béke”trade azaz meglátásunk szerint a régiós tőzsdék erős teljesítménye, összefüggésbe hozható azzal a piaci reménnyel, hogy a Trump kormányzat az orosz-ukrán háború lezárására vagy legalább is az intenzitásának a csökkentésére törekszik. Ennek megfelelően kiválóan teljesítettek a lengyel részvények. Tekintve, hogy a régiós eszközök jelentős diszkonton forognak, mi továbbra is jelentős potenciált látunk, ebben, különösen akkor ha a szavakat tettek is követik és idén tényleg magunk mögött hagyhatjuk a szomszédunkban zajló szörnyű eseményeket.

Optimizmusunkat tükrözi, hogy hazai kötvényekben is növeltük az allokációt, tekintve, hogy a régiós kockázati prémiumok csökkenése a hazai kötvénypiac számára is kedvező lehet, miközben a piac lassan kiárazhatja a jegybanki elnökváltás miatti félelmet is. A költségvetés szempontjából is inkább optimistábbak vagyunk, miközben a növekedési képünket elsősorban a német általános választások befolyásolják. E tekintetben, szinte minden kormányra esélyes párt valamilyen mértékű költségvetési lazításban gondolkodik amely, hazánk növekedési profilja szempontjából kedvező fejleménynek tekinthető."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ