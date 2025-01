K&H: jól teljesíthetnek a kötvények

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Az év első hónapjában a részvénypiacok összességében jól teljesítettek. A továbbra is erős amerikai gazdaság és az emelkedő vállalati profitok kedvező hátszelet biztosítanak a részvényindexeknek. Ezzel együtt az is látszik, hogy az új amerikai elnök gazdaságpolitikai intézkedéseivel kapcsolatos bizonytalanság és a mesterséges intelligencia területén látható átrendeződés nagyobb volatilitással is jár. A nagy jegybankok eltérő pályán mozognak: míg a Fed óvatosabbá vált a további kamatvágásokkal kapcsolatban, addig az Európai Központi Banknak nagyobb a mozgástere a monetáris lazítás irányába. A várható inflációs pályával kapcsolatos bizonytalanság a kötvényhozamokban is tükröződött: az éve elején látható hozamemelkedés után visszarendeződést láthattunk mind a globális, mind a hazai hozamok esetében.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén a hosszú távú súlyon tartjuk a jelenlegi kitettséget. Amíg az amerikai és a globális gazdaság jól teljesít, a részvénypiacok is erősek maradhatnak, azonban a jelenlegi értékeltségi szintek már inkább drágának mondhatóak és nagyon sok pozitív várakozás árazódott be az árfolyamokba, így egyre nő a negatív meglepetések esélye is. A részvényeken belül felülsúlyozzuk Észak-Amerikát, míg a kínai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. Európa súlyát növeltük az elmúlt hónapokban, itt arra számítunk, hogy csökkenhet a lemaradás az amerikai piachoz képest.

A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az egészségügyi szegmens papírjai, de a szoftvergyártó és a pénzügyi vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági folyamatok kevésbé kedveznek a szállítmányozási, az autóipari vagy az ipari szektor papírjainak, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban. A kötvényekkel kapcsolatban összességében pozitívak vagyunk, mivel a kamatcsökkentések és a mérséklődő infláció kedvező az eszközosztály számára. A vállalati kötvénypiacon is jó lehetőségeket látunk, a stabil gazdasági háttér ezt az eszközosztályt is támogatja."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ