Őrült hullámvasút jöhet: óvatosságra intenek a részvényeknél a magyar profik

Óvatosságra intenek a piacokkal kapcsolatban a hazai portfóliómenedzserek friss portfólió-ajánlóikban. Bár Donald Trumpot beiktatták, a nagyotmondások mellett a piacok által várt valódi gazdaságpolitikai tervekről nem igazán tudunk többet, mint november előtt. A szakértők úgy látják, a túlzott részvénypiaci optimizmus intő jel, jó példa erre a DeepSeek megjelenése és az azt követő jelentős esés az AI-kapcsolt részvényekben. Nem véletlen, hogy a modellportfóliókban is az óvatosság tükröződik, a nemzetközi kötvények felé most nagyobbak voltak a mozgások, míg a pénzpiaci eszközök sosem látott szintre estek vissza.

A "Portfólióajánló-sorozatunk" keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a januári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Gránit Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Donald Trump, DeepSeek, forint erősödés

A hónap nagy történése Donald Trump beiktatása volt, de ahogyan azt több portfóliómenedzser is megjegyzi, a nagyotmondások mellett a piacok által várt valódi gazdaságpolitikai tervekről nem igazán tudunk többet, mint november előtt.

A részvénypiacok folytatták a decemberben megkezdett korrekciót és január közepéig 2-3% mínuszt szedtek össze a nagyobb indexek. Azonban fel tudtak állni a gyenge év kezdésből, ami annak köszönhető, hogy Trump, beiktatása után a korábbi fenyegetéseinek csak csekély részét váltotta be egyből, illetve Kínával szemben enyhébb hangnemre váltott. A javuló szentiment eredményeképpen a hónap második felére eltűntek a mínuszok és a legtöbb részvényindex 2-4% közötti pozitív teljesítményt tudott felmutatni – összegzik a hónap fontosabb történéseit friss ajánlóikban a szakértők.

A kínaiak által fejlesztett mesterséges intelligencia modell, a DeepSeek azonban alaposan felborzolta a kedélyeket az utóbbi napokban, hiszen alapjaiban kérdőjelezi meg a beruházás igényét ennek a technológiának. Ez jelentős rotációt indított be a részvényeken belül, az AI témához kapcsolódó részvényektől szabadultak a befektetők, míg a defenzív, lemaradó részvényeket keresték.

Egyes szakértők szerint a részvénypiaci kilátások szempontjából a túlzott optimizmus a leginkább óvatosságra intő jel az elkövetkező hónapok kapcsán, hiszen az elmúlt pár napban láthattuk, hogy milyen, amikor egy nagyon optimista, és ennek megfelelően túlpozícionált és a végtelen tökéletességet árazó piaci szegmensre érkezik valami váratlan – a kínai AI fejlesztések betoppanásának diszruptív hatása tökéletes példa lehet azoknak, akik a részvénypiacokat sebezhetetlennek gondolták.

A kötvénypiacra áttérve a decemberben indult hozamemelkedés tovább folytatódott a világ kötvénypiacain január közepéig. A várható amerikai vámok, magasabb költségvetési hiány és jobb növekedés volt a mozgás fő katalizátora és ennek eredményeként az amerikai 30 éves kötvény 5%, az angol 30 éves 5,45%, a német 30 éves pedig 2,8% fölé is emelkedett. A hónap közepén azonban a részvénypiacokkal párhuzamosan itt is javult a hangulat és a kötvénypiaci volatilitás csökkenésével párhuzamosan megindult a hozamok csökkenése.

Itthon az MNB a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot. A kommentár viszont egy kicsit még szigorúbb lett, mint az előző hónapban, a magasabb decemberi infláció miatt. Ugyancsak friss adat, hogy Magyarország kilépett a recesszióból, és 2024 végére 0,2%-os növekedést ért el. A régiós piacokhoz hasonlóan a BUX index is erősödött, és további lökést kaphat, ha előrelépés történik az orosz-ukrán konfliktus rendezésében.

A forint stabilizálódott mind a dollárral, mind az euróval szemben, enyhe erősödést mutatva. A gyengülő dollár levette a nyomást az EURHUF árfolyamáról, sikerült visszakorrigálni a 416,00 feletti csúcsról a 408,00-as szintig. A magyar állampapír hozamok jelentősen (40-50bp) emelkedtek január elején, majd ugyanennyit estek a hónap végére a javuló nemzetközi hangulat hatására.

Óvatosság, óvatosság, óvatosság

Nem történtek jelentősebb átsúlyozások a modellportfóliókban januárban, a részvényallokációt egyelőre változatlanul hagyták a magyar profik, és inkább a kötvények felé allokáltak át egy kis tőkét a pénzpiaci eszközökből.

A kötvényeken belül a nemzetközi kötvények kaptak felülsúlyt, az óvatossági motívum ebben, és a részvénypiaci eszközök változatlanságában is megmutatkozik.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik, hogy nagy átalakítások nem történtek, a hazai szakértők is a kivárás politikáját folytatják a Trump-féle adminisztráció ígéreteinek és lépéseinek hektikussága miatt.

A legnagyobb allokációk továbbra is a nemzetközi kötvényekben vannak, decemberhez képest jelentősen nőtt a modellportfólión belüli súlyuk. A második legnagyobbnak számító hazai kötvények súlya visszaesett, míg az abszolút hozamú stratégiák továbbra is a harmadik helyen szerepelnek, de már fej-fej mellett a fejlett piaci részvényekkel.

A kockázatkerülőbb portfóliók kialakítása egyben azt is jelenti, hogy a pénzpiaci eszközök súlya a felmérésünk elindulása óta a legalacsonyabb szintre csökkent, mindeközben a kötvényeké tovább emelkedett.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

