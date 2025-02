Nagy verseny zajlik a magyar befektetőkért, mutatjuk a legnagyobb nyerteseket

Két éve változatlan a lemez: nem az állampapírokat, hanem a befektetési alapokat keresi leginkább a magyarok friss megtakarítása . A sokszor vonzóbb hozamok miatt ez nem annyira meglepő, de nem csak a befektetők nyernek ezzel: az alapkezelők vagyona is kilőtt, különösen a nagyobb szereplőké. A piaci koncentráció alapján az OTP, az Erste és az MBH alapkezelője uralja a piacot, a 10 legnagyobb szolgáltató együttesen 94%-ot képvisel. Megnéztük, hogy alakult át az utóbbi időben a legnagyobbak részesedése.

Portfolio Investment Day 2025 Február 18-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Bár a részletes adatok holnap jönnek ki, azt már most tudjuk: tavaly a lakosság befektetési alapokban tartott megtakarítása 2450 milliárd forinttal emelkedett, vagyis majdnem kétszer annyival, amennyivel az állampapíroké (ez utóbbira még nincsenek decemberi statisztikák).

2023 után tehát 2024-ben is jelentős maradt a magyarok kereslete a befektetési alapok iránt, ami nem meglepő, tekintve, hogy a lakossági állampapírok kamata nyár óta folyamatosan csökkent, míg a befektetési alapok körében nem volt ritka a kétszámjegyű hozam sem:

A legnagyobb alapkezelők uralják a piacot

Ebből a felfutó és két éve tartó keresletből nagyot hízott egyes hazai alapkezelők vagyona, ahogy korábban is írtuk, különösen a legnagyobb szolgáltatók tudták tovább növelni piaci fölényüket. A december végi adatok szerint az OTP kezeli a legnagyobb vagyont befektetési alapokban, sőt, az OTP piaci részesedése tovább tudott nőni tavaly. Az alábbi ábrán összegyűjtöttük a kezelt vagyon alapján legnagyobb szolgáltatókat, és jól látszik, hogy az első helyeken lévők különösen nagyot nőttek az utóbbi években.

A legnagyobb 10 alapkezelő piaci koncentrációja a friss adatok szerint 94%-on áll, gyakorlatilag teljesen leuralják a befektetési alapok piacát. Az is látszik, hogy

az OTP és az MBH Alapkezelő piaci részesedése folyamatosan nőtt az elmúlt években, tavaly ezek mellett a szolgáltatók mellett még a Hold, a VIG és a Gránit alapkezelők piaci koncentrációja is emelkedett egyéves időtávon.

(A kockázati- és magántőkealapok ebben a listában nem szerepelnek.)

Összességében a 10 legnagyobb alapkezelő több mint 15 000 milliárd forintot kezelt december végén befektetési alapokban a BAMOSZ adatai szerint, ennek mintegy 60%-a a három legnagyobb szolgáltatónál koncentrálódik:

Ennek megértéséhez nem árt egy pillantást vetni arra is, hogy a legnagyobb alapkezelők vagyona milyen befektetési alapok között oszlik meg. Az OTP-nél például a legnagyobb arányt a vagyonban a kötvényalapok képviselik, az Ersténél jobban megoszlik a vagyon a kötvény-, vegyes- és ingatlanalapok között, míg a harmadik legnagyobb MBH-nál az OTP-nél is nagyobb súlyt tesznek ki a kötvényalapokban kezelt vagyonok.

Miért fontos ez? Mivel a kötvényalapok voltak az utóbbi évek sztárjai, gyakorlatilag 2021 óta folyamatosan nő a bennük kezelt vagyon, ezzel pedig a legnagyobb kategóriává nőtték ki magukat. Tavaly a kötvénypiaci meglehetősen volatilis hozamkörnyezet hatására volt ebben fordulat: nagyot hajráznak a vegyes és abszolút hozamú alapok is.

Így nem véletlen, hogy azok az alapkezelők tudtak vagyonban jelentősebbet nőni az utóbbi években, amelyek elsősorban ezekre a kategóriákra fókuszáltak a termékkínálatukban.

Kiknél landolnak a lakossági pénzek?

A BAMOSZ adatai alapján megnéztük azt is, hogy ugyanezt a sorrendet kapjuk-e a legnagyobb alapkezelők között, amennyiben csak a lakossági alapokra fókuszálunk (hiszen a szolgáltatók jelentős pénzeket kezelnek intézményi befektetőknek szánt alapokban is). A friss adatok szerint a teljes (zártkörű alapok nélkül számított) 16 ezermilliárd forintos befektetésialap-piacból nagyjából 15,2 ezermilliárdot tesznek ki a lakossági alapok, így nem meglepő, hogy itt sem változik érdemben a fenti sorrend, egyedül a lista legvégén látunk helycserés támadást, ahol a VIG helyébe az Accorde lép be.

A nagyobb alapkezelők lakossági piaci részesedése hasonló a teljes piacon kalkulálthoz.

Azt is megnéztük, hogy a jelenleg legnagyobb lakossági vagyont kezelő sorozatok milyen piaci részesedéssel bírnak. A legnagyobb alapnak számító OTP Optima kötvényalap 8,6%-os koncentrációval bír a lakosságnak kezelt vagyonon belül, ezt követi az Erste Ingatlan T sorozata 4,7%-kal, majd az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény alap 3,6%-kal.

Összességében a legnagyobb lakossági sorozatok vagyoni koncentrációja 35%-on állt tavaly év végén, ez az arány 2023-ban közel 40%-ot tett ki, vagyis sikerült más alapoknak is érvényesülniük a legnagyobb alapok mellett 2024-ben

(vélhetően elsősorban vegyes és abszolút hozamú alapok törhettek előre).

Mint azt az alábbi táblázat is mutatja, nem a legnagyobb alapokkal lehetett a legmagasabb hozamokat zsebre tenni tavaly: zömében 6-7% körüli teljesítményt tudtak felmutatni, de a visszatekintő hozamok valamelyest meggyőzőbbek:

A TOP10 lakossági befektetési alap hozamadatai (%)* Alap neve Kategória 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam OTP Optima A Rövid kötvény 6,6% 9,0% 5,3% Erste Ingatlan T Ingatlan/Közvetlen 7,2% 10,8% 7,7% OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Rövid kötvény 6,5% 9,5% 5,7% OTP Ingatlan A Ingatlan/Közvetlen 5,4% 8,3% 5,6% K&H Állampapír felelős befektetés Rövid kötvény 6,5% 9,4% 5,5% MBH Bonitas Kötvényalap Rövid kötvény 6,5% 9,8% 6,0% Eurizon Start Tőkevédett Részalap Tőkevédett 5,8% 7,3% 4,6% Erste Duett Alapok Alapja Vegyes/Kiegyensúlyozott 6,6% 10,1% 6,5% Erste Nyíltvégű Bázis Rövid kötvény 6,2% 9,5% 5,8% OTP Prémium Pénzpiaci Alap A Pénzpiaci/Egyéb pénzpiaci 6,2% 8,7% 5,2% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *2024.12.31-ig

Disclaimer: az alapkategóriák között nem tüntettük fel a zártkörű alapokat, illetve a legnagyobb kategóriák közé a származtatott alapok helyett a részvényalapokat vettük be, mivel utóbbiak sokkal több szolgáltatónál érhetőek el, így a lakossági befektetők körében is ismertebb kategóriának számítanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ