Nagy fordulat készül a mesterséges intelligenciában – Mutatjuk, kik lehetnek a nyertesek

A ChatGPT 2022 novemberi bemutatása óta a mesterséges intelligencia a legforróbb sztori a részvénypiacon. Az Nvidia vezetésével a chipgyártó és az AI-infrastruktúrához köthető amerikai óriáscégek uralják a címlapokat, most viszont úgy néz ki, hogy alaposan átalakulhat a vezető tőzsdei narratíva: megjelent ugyanis Kínában a DeepSeek, a versenytársakéhoz képest sokkal olcsóbb AI pedig azonnal az ázsiai technológiai vállalatok felé terelte a befektetők figyelmét. Elindult tehát egyfajta átárazódás az AI-sztoriban, ráadásul a szakértők is egyre optimistábbak a kínai AI jövőjével kapcsolatban. Már csak az a kérdés, hogy mit tudnak ezek a kínai nagyágyúk, mire számíthatunk az új modellektől, és a profik szerint is jó ötlet-e most beléjük fektetni.