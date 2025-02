Vége a magas állampapír-hozamok korának – Hova áramlik a pénz?

Idén közel 3000 milliárd forintnyi tőke- és kamatkifizetés terheli majd a magyar államkasszát, ebből 1800 milliárd forintot a prémium állampapírokra kell kifizetnie az államnak, aminek a nagy része az idei első negyedévben esedékes. Az egyik legnépszerűbb hazai állampapír, a PMÁP kamata alaposan visszaesik, nagy kérdés, hogy mi történik majd a közel 6500 milliárd forintnyi állománnyal. Hogy mekkora kiáramlás várható az állampapírpiacról, hol találhatják meg a helyüket a megtakarítások, és mibe érdemes 2025-ben befektetni, azt állampapírpiaci és tőkepiaci szakemberekkel beszéljük végig a Portfolio Investment Day konferencián.

Mi lesz az amerikai gazdasággal és a dollárral?

A beszélgetés során Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője elmondta, hogy nem számít a közeljövőben nagy volumenű, sorsfordító változásra az amerikai gazdaságban, továbbra is jól működő gazdaságra és növekedésre van kilátás. Az infláció persze az USA-ban is probléma, a kamatcsökkentési várakozások ezért visszaszorultak, ez pedig rosszat tesz a kicsit lassuló gazdasági képnek.

Tragédia nem lesz azért, szépen teljesítő USA-gazdaságot várok

- fogalmazott.

Kamatpolitika szempontjából divergenciára számít az amerikai és az európai jegybankok között, hiszen míg Európában folytatódnak a kamatcsökkentések, addig az USA-ban ez jóval kevésbé lesz hangsúlyos,

szétválik emiatt a kamatpálya, ami a dollárnak kedvez, tehát akár további dollárerősödésre lehet majd számítani.

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint a USA-ban mindössze néhány tizedszámot faraghatnak le a vámok a növekedésből rövidebb távon, ráadásul a következő években Trump gazdaságvédő intézkedései sokkal inkább a növekedés irányába hathatnak majd a tengerentúlon. Szeptemberig vélhetően kiváró álláspontban lesz az amerikai jegybank a kamatcsökkentés szempontjából, ezt követően talán egy vágás jöhet majd decemberben, vagy akár egy sem - vélekedik a szakértő.

Európában a növekedési kockázatok hangsúlyosabbak az inflációs veszélyeknél, ezért Trippon szerint is más kamatpolitika, divergencia várható a tengerentúli és az amerikai jegybankok között - kérdés azonban, hogy mindez mennyire van már beárazva a piacokon.

Ez az év is az erős dollár éve lesz

- hangsúlyozza a szakértő, azonban szerinte a mostani árfolyamhoz képest nagy mozgások már nem lesznek (legalábbis az euróval szemben).

Ezeken felül a magyar és európai gazdasági növekedésre leselkedő veszélyekről, a vámháború potenciális hatásairól, az orosz-ukrán háború esetleges lezárásának a következményeiről és a szankciókról beszélgettek a szakértők - többek között az energiapiacra lehet nagy hatása a háború lezárásának, vélekedtek. Trippon szerint

15 euró környékén, azaz a háború előtti szinten alakulhatna a gázár a holland TTF gáztőzsdén,

ha visszakerülne a globális körforgásba az orosz gáztermelés, ráadásul a békekötés a forintot is erősítené.

Ez a mostani szinthez képest 68 százalékos zuhanást jelentene - a szerk.

A földgáz árának alakulása a holland gáztőzsdén, forrás: tradingeconomics

Jön a nagy állampapírpiaci átalakulás - Hová áramolhatnak a befektetések?

Az év első három hónapja igazi pénzesőt hoz a Prémium Magyar Állampapírban megtakarítóknak, becslésünk szerint januártól márciusig közel 1300 milliárd forint landol majd a lakosság számláján.

Bebes András, az Államadósság Kezelő Központ stratégiai vezérigazgató-helyettese elomndta, hogy idén az állam kamatkiadása GDP arányosan 4,5% lehet, ehhez képest a lakossági állampapírok után 2% százalékot fizet ki az állam, melynek nagy részét a PMÁP adja. Pontosan nem lehet megmondani, hogy a kamatfizetésekből mennyi kerül vissza az állampapírpiacra, Bebes szerint a kamatfizetések közel 70 százaléka maradt eddig az állampapírpiacon.

jelen pillanatban semmi sem indokolja, hogy emeljenek a kamatokon, és leszögezte, hogy nem terveznek változtatni a PMÁP 99%-os visszaváltási árfolyamán.

Nem gondoljuk, hogy szükség van új lakossági állampapír bevezetésére. Jelen pillanatban nem látjuk szükségét, hogy a lakossági állampapírok kamatán változtassunk.

Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdásza eközben arról beszélt, hogy az MNB statisztikái szerint 50-60 százalék között lehet az állampapírpiacon marad arány a kamatfizetések tekintetében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a lakossági állampapírok állománya főként a középrétegek és a felső társadalmi rétegek megtakarításaiból áll. Az MNB szakértője elmondta:

A lakossági állampapírok demokratikusabbá váltak, de továbbra is az 5-6. jövedelmi decilisbe tartozók a fő vásárlók.

Rámutatott, hogy a lakossági befektetők kamatérzékenysége csökkent az elmúlt időszakban, ami lehetővé teszi, hogy a jövőben alacsonyabb kamatprémiummal is vonzóak maradjanak ezek a konstrukciók a lakosság számára.

Ez alapján úgy tűnik, hogy kisebb kamatfelár is elég a befektetők megtartásához. Némileg alacsonyabb a kamatérzékenység.

Az inflációval kapcsolatban elmondta, hogy a jegybank márciusban fog kijönni a következő előrejelzéssel.

Kétségtelen, hogy az inflációs kockázatok nőttek az elmúlt hónapokban.

Szabó László, a HOLD Alapkezelő felügyelő bizottságának elnöke inkább piaci oldalról közelítette meg az állampapírpiaci kérdéseket. Elmondta, hogy hosszabb távon a szétválhat a piac kisebb, lakossági ügyfelekre, valamint szofisztikáltabb befektetőkre, akiknek más jellegű, magasabb hozamú termékkel lőhet az ÁKK. Rámutatott, hogy egy nagyobb, szofisztikált befektető miért vonakodhat attól, hogy az ÁKK lakossági termékeit válasszák, és preferálják helyettük akár az intézményi, akár a külföldi állampapírokat.

Hol vannak most izgalmas befektetési lehetőségek?

Csillag Zsigmond, az OTP Global Markets osztályvezetője szerint az utóbbi fél évben arra készültek az ügyfelek és a pénzügyi szolgáltatók is, hogy jönnek a jelentős kamatlejáratok, tehát nem ér senkit váratlanul ez a helyzet. Az elmúlt években a kedvező állampapírok miatt a privátbanki portfóliókban jelentősen nőtt a forint részaránya és emellett kiszorultak a kockázatos eszközök, illetve "rövidültek" is a portfóliók az elmúlt években, hiszen sokan csak az adott kamatfizetésig, nem pedig a lejáratig gondolkodtak az adott termékekkel kapcsolatban - magyarázza.

Akinek nincs hosszabb távon befektetési stratégiájuk és körülhatárolható várakozásuk, azok számára jó megoldás lehet a következő években is az állampapír,

teszi hozzá.

Ami pedig a kilátásokat illeti, kötvénypiaci ralival párhuzamosan a részvénypiacon is egyre nagyobb most a lelkesedés, szerinte érdemes lehet most OTP-ben gondolkozni, illetve a régiós tőzsdék alulárazottsága máshol is izgalmas lehetőségeket rejt.

Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója rámutatott, hogy az inflációkövető állampapír valóban nagy részt hasított ki a hazai befektetések terén, ez viszont most megváltozik, izgalmas idők előtt állunk.

Szerinte az idei év legfontosabb kérdése, hogy

lezárul-e az orosz-ukrán háború, ennek egész Európa sorsára és tőkepiaci teljesítményére is nagy hatása lesz.

A növekedési potenciál nem lebecsülendő a régióban, mélyen nyomottak ugyanis az árazások, ennek fő oka, hogy bizonyos mennyiségű tőke nem jut el a régióba a háború miatt. Az OTP-t emelte ki ő is, mint izgalmas lehetőség.

Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója szerint bár már az elmúlt két évben is nagy mozgás volt a piacon, azonban szerinte is idei évben lesz igazán izgalmas a történet, hiszen mostantól már nem a kötvényalapok lesznek a sztárok és nem a biztonság lesz a fókuszban, többek között a részvényalapok kerülhetnek előtérbe.

A szakember szerint egyébként kulcsfontosságú az edukáció a pénzügyek területén, ehhez jó megoldások lehetnek a gazdasági fókuszú podcastok. Szerinte nem hatékony az állam jelenlegi edukáló szerepe, nem feltétlenül a támogatott állampapírokon keresztül lehet ezt jól csinálni, sokkal inkább a nem támogatott, tisztán piaci megoldásokra kéne fókuszálni.

A fundamentális befektetés fontosságát kiemelve a német vezető részvényindexet említette a vezető: a DAX ugyanis nagyon erősen teljesített az elmúlt egy évben, holott a német gazdaság és a politika is küszködik - ez azért van, mert az indexet jelentősen meghatározó cégek nagy része nem annyira kitett a német gazdaság helyzetére, mutat rá. Mostanában pedig jött az új trigger a potenciális béke miatt, és egyre több elemző kezd el optimista lenni; holott csak a fundamentumokat tekintve, ez már korábban is igaz volt.

Al-Hilal István, a Fidelity International igazgatója szerint az most a legnagyobb kérdés, hogy

mekkora lesz azok részaránya, akik lejárat előtt, egyből a kamatfizetés után visszaváltják az állampapírokat.

Az is nagy kérdés lesz, hogy a 400 körüli forint-árfolyamnál elgondolkodnak-e az ügyfelek a devizaváltáson.

A szakértő nem igazán hisz a lakossági edukációban, ezen a téren egyébként az államnak lenne a legfontosabb szerepe, hiszen a legnagyobb volumenű megtakarítási trendek általában állami motivációk mentén indulnak.

Befektetési téren az osztalékpapírokat gondolja jó lehetőségnek a szakértő, hiszen ezek a ciklus aktuális helyzetétől függetlenül jó hozamot ígérnek.

Jönnek az állampapírmilliárdok - Kihívás vagy lehetőség a privátbankoknak?

A konferencián megszólaló szakértők egyetértettek abban, hogy 2025-ben is érdemes globálisan diverzifikált portfóliókban gondolkodni. Bár az amerikai részvénypiac továbbra is vonzó lehet, más régiókban is látnak lehetőségeket.

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking bevezetője arról beszélt, hogy a magas árazás ellenére a mesterséges intelligencia megatrend kitarthat. Ehhez energiára, és félvezetőkre is szükség van, így az uránban és a rézben is lehet fantázia. A szakértő említette a lengyel piacot. Az egzotikusabb lehetőségek közül Latin-Amerikában lát értékalapú befektetési lehetőségeket.

Pleschinger Gyula Márk, az MBH Befektetési Bank, és MBH Bank Private Banking vezérigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a Trump-elnökség alatt az infláció stabil marad, vagy emelkedhet, nem fog radikálisan csökkenni – ez befektetéseinkkel is érdemes megjátszani. Olyan amerikai kötvény ETF-eket lehet érdemes szerinte keresni, amelyek magasabb infláció mellett termelnek hozamot. Rámutatott, hogy kelet-európai részvényalapokban is lehet fantázia. Elmondta, hogy az amerikai részvényekkel óvatosabb, mivel az eddig Trump-féle politika nem mutat a dinamikus gazdasági növekedés irányába. A kriptobefektetésekről elmondta, hogy egyelőre a privátbanki szakmában nem váltak a fősodor részévé.

Tabányi Mónika, a Concorde private banking igazgatója arról beszélt, hogy az ügyfelek jellemzően távolodni akarnak az országtól, globálisan fektetnek be, ezzel is diverzifikálva a kockázatokat.

Az gondolom, hogy az Egyesült Államokba még a mostani értékeltségi szintek mellett is érdemes befektetni.

Az S&P 500 helyett egyenlő súlyozású S&P 500-at, vagy S&P 400 lehet érdemes venni, ha valaki a Csodálatos Hetesen kívül nézelődne - tette hozzá. Említette Brazíliát és Lengyelországot, valamint, hogy az értékpapírosított formájú ingatlankitettség is kedvező hozamlehetőséget jelenthet.

